В Североуральске экспресс-диагностику прошли более 100 ветеранов

Желающие получили консультации по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и здоровому образу жизни. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Медики центральной городской больницы Североуральска провели экспресс-диагностику для 100 ветеранов. Обследование прошло в рамках нацпроекта "Здравоохранение", к числу приоритетов которого относятся борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и патологиями эндокринной системы.

Все желающие получили консультации по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и здоровому образу жизни, узнали свое артериальное давление, уровень глюкозы в крови и уровень риска по сахарному диабету. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

"Уголок здоровья" для ветеранов стал частью программы торжественного вечера, посвященного 40-летию Совета ветеранов городского округа. Экспресс-диагностику провели медицинский лабораторный техник клинико-диагностической лаборатории Североуральской городской больницы Елена Балашова и участковая медсестра Милауша Хаснулина.

"Такие акции, направленные на выявление болезней сердца, гипертонии и сахарного диабета, для наших ветеранов являются настоящей палочкой-выручалочкой, ведь многие из них даже не подозревают у себя наличия тех или иных заболеваний. Базовые обследования подскажут, какие дальнейшие шаги нужно предпринять для здорового долголетия", — рассказала ветеран медицинской службы Евдокия Козьминых.

Акцент был сделан на необходимости проведения регулярных профилактических медицинских осмотров и диспансеризации для активного долголетия и высокого качества жизни у возрастных североуральцев. По итогам первичного скрининга 4 участника акции получили рекомендации пройти углубленное обследование.

Североуральская городская больница и в дальнейшем будет организовывать выездные кабинеты профилактики. В июне, накануне Дня медицинского работника, бригада врачей планирует посетить на дому маломобильных ветеранов здравоохранения. Они пройдут лабораторные исследования, сделают электрокардиограмму, измерят артериальное давление. Терапевт обобщит результаты диагностики и даст рекомендации по укреплению здоровья.

Напомним, сегодня депутаты свердловского Заксобрания приняли законопроекты о социальных гарантиях.

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