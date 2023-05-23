Свердловская область признана лидером среди регионов УрФО по эффективному лечению онкопациентов

В Свердловской области оказывают наиболее эффективную медицинскую помощь больным с онкопатологиями. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская область занимает лидирующие позиции среди регионов Уральского федерального округа (УрФО), где оказывают наиболее эффективную медицинскую помощь больным с онкологическими патологиями, сообщает департамент информационной политики региона.

На Среднем Урале с момента установки диагноза и проведения лечения больше половины пациентов находятся в ремиссии не менее 5 лет. У них нет признаков злокачественного процесса. Увеличить процент таких пациентов до 57,8% удалось благодаря национальному проекту "Здравоохранение".

"Это один из ключевых критериев, по которому оценивается эффективность работы онкологической службы региона в целом. Свердловская область опережает Челябинскую, Тюменскую области, Ханты-Мансийский автономный округ, республику Башкортостан и Пермский край, приблизившись к уровню столичных регионов", — отметил главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Борис Мейлах.

Достичь положительных результатов в лечении помогает своевременная диагностика злокачественных новообразований до того, как у пациента появляются первые симптомы. Для этого в Свердловской области проводятся диспансеризация, профилактические осмотры, выездные акции и массовый скрининг. Данные меры позволяют в 58% случаев выявлять опухоли на первой и второй стадии развития.

В борьбе с онкопатологиями помогает комплексный подход в лечении. В Свердловском областном онкологическом диспансере расширили показания для выполнения радикальных хирургических вмешательств. Они проводятся, в частности, в комплексе с предоперационной и послеоперационной химиотерапией. Она позволяет уменьшать размеры опухоли, улучшая отдаленные результаты лечения и снижая риск метастазов.

Разработкой тактики лечения занимается врачебный мультидисциплинарный консилиум, благодаря чему современные методы борьбы с опухолью используются максимально эффективно. В лекарственной терапии чаще применяются препараты прицельно направленного действия, а также таргетная и иммунная терапия (в том числе препаратами отечественного производства), с помощью которых в дальнейшем снижаются риски возникновения рецидива при меланоме, раке легкого, почки и при других онкологических заболеваниях.

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