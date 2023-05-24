На востоке Свердловской области более 400 жителей прошли диспансеризацию по проекту "Добро в село"

Медицинский десант побывал в Тавде, деревне Бердюгина и селах Таборы и Городище. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В рамках всероссийского проекта "Добро в село" медицинский десант побывал в Тавде, деревне Бердюгина и селах Таборы и Городище, сообщает департамент информационной политики региона.

Более 400 жителей Восточного управленческого округа Свердловской области смогли пройти выездную диспансеризацию. Для исключения онкопатологий 140 женщин обследовали с помощью маммографа. Данная работа проводится в соответствии с федеральной программой национального проекта "Здравоохранение".

"Мы выезжаем в отдаленные территории, встречаем жителей, распределяем поток пациентов и сопровождаем во время прохождения первого этапа диспансеризации. Так, врач ультразвуковой диагностики в деревне Бердюгина Ирбитского района побывал впервые, в результате обследование в мобильном комплексе прошли 24 человека", — рассказала заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Ирбитской центральной городской больницы Анна Купер.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Жителей осмотрели эндокринолог, ревматолог, невролог, акушер-гинеколог и терапевт. Более 200 жителей измерили артериальное и глазное давление. Женщинам медики рассказали, как правильно нужно проводить самостоятельное обследование молочных желез. Свердловчан старшего поколения научили корректно измерять давление и вести дневник здоровья. Волонтеры-медики провели среди жителей анкетирование для выявления групп риска по различным заболеваниям и организовали кардиопост.

"Благодарим наших студентов — на их плечи ложится целый ряд обследований: пульсоксиметрия, антропометрия, измерение артериального давления, электрокардиографическое исследование. Ребята обучают жителей села навыкам северной ходьбы, суставной гимнастике, проводят зарядку и рассказывают о преимуществах здорового образа жизни для активного долголетия", — отметила заведующая отделением Ирбитского филиала Свердловского областного медицинского колледжа Елена Бунькова.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Также студенты-медики посетили детские сады и школы, где с детьми провели интерактивные игры по мытью рук, профилактике зависимостей, гигиене полости рта. Особый интерес у школьников вызвал мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшему, навыки они отрабатывали на тренажере. Участие в образовательной программе по здоровому образу жизни приняли 370 детей.

Также во время акции "Добро в село" медики уделили внимание 20 маломобильным пожилым пациентам. Их осмотрел терапевт. Пенсионерам сделали электрокардиограмму, измерили давление, уровень кислорода и глюкозы в крови. Также пациенты получили рекомендации по дальнейшему лечению.

"Моей маме 82 года. На улицу она практически не выходит из-за проблем со зрением, поэтому мы очень ждали медиков дома. Пожилые люди требуют особого ухода. Благодарю бригаду специалистов за внимательное отношение при проведении осмотра и заботу о здоровье наших родных", — сказала дочь одной из пациенток Людмила Зырянова.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Акция "Добро в село" призвана обеспечить жителей отдаленных территорий доступной медицинской помощью. Пациенты могут получить консультации узких специалистов и пройти современную диагностику. Инициатива реализуется при поддержке министерства здравоохранения Свердловской области, студентов и преподавателей Свердловского областного медицинского колледжа и работников уральской системы здравоохранения.

Напомним, в городскую больницу Североуральска поступила современная медицинская техника.

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