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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 мая 2023, 18:50

Первый на Урале

  Пресс-служба ОДКБ №1
Благодаря новым технологическим возможностям юным пациентам стали доступны многие современные диагностические и лечебные технологии. Фото: Пресс-служба ОДКБ №1

Благодаря новым технологическим возможностям юным пациентам стали доступны многие современные диагностические и лечебные технологии. Фото: Пресс-служба ОДКБ №1

Центр детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы - первая и крупнейшая клиника на Урале, оказывающая специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь детям вот уже три десятка лет. В рамках достижения целевых показателей нацпроекта «Здравоохранение» здесь внедряются сложные диагностические и лечебные технологии, которые позволяют ежегодно проводить лечение более двум тысячам маленьких пациентов из Свердловской области и всей России. 

 В составе Центра в настоящее время четыре специализированных клинических отделения с круглосуточным и дневным стационарами и крупнейшая региональная лаборатория, занимающаяся диагностикой опухолей.

– Здесь особая атмосфера, сочетающая в себе единение высочайшего профессионализма и человеческих качеств, и все это известно не только на Урале, но и далеко за пределами. Недаром Центр детской онкологии считается одним из лучших в стране, – говорит заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Специалистами центра внедряются передовые отечественные и зарубежные технологии лечения онкологических и гематологических заболеваний у детей. Несмотря на рост онкологической заболеваемости, которая в 2022 году составила 16,6 случаев на 100 тыс. детского населения, коллективу Центра удалось достигнуть значительного снижения смертности от онкозаболеваний: с 7,3 на 100 тыс. детского населения в 1990 году до одного их самых низких в настоящее время в России – 2,34 на 100 тыс. 

– За 30 лет работы Центра в нем получили лечение десятки тысяч детей с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями, проведено свыше 350 сложнейших операций по пересадке костного мозга, выполнены сотни тысяч уникальных исследований в лабораториях Центра. Восемьдесят процентов детей с онкологическими заболеваниями находятся в долгосрочной ремиссии и это соответствует выздоровлению, — подчеркивает заместитель главного врача по онкологии и гематологии, заслуженный врач РФ, Лариса Фечина.

Начиная с 2015 года больница получает ежегодное государственное задание на проведение трансплантаций костного мозга нуждающимся детям из других регионов России – 37–38 пациентов в год.

Областная газета Свердловской области
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