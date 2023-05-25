Фото: Сайт Минздрава Свердловской Области

Слово «реанимация» порой вызывает нехорошие ассоциации: тяжелая болезнь, травма, опасность, беда. А если добавить еще «детская», то эмоции могут зашкалить. Но есть те, кому нужно сохранять хладнокровие. Это медики, работающие с детьми в реанимации. О сложностях профессии «Областной газете» рассказал главный внештатный специалист, детский анестезиолог-реаниматолог свердловского минздрава Фёдор БРЕЗГИН.

– Здесь работают по убеждению. Нужно любить детей, понимать свою ответственность. Прежде всего сложности возникают из-за анатомо-физио­логических особенностей детей. Их организм не такой, как у взрослого. Малыш в полтора месяца, первоклассник и старшеклассник – совершенно разные пациенты с точки зрения анестезиологии – реаниматологии. К тому же ребенок часто не может объяснить, что у него болит, как он себя чувствует. Детей надо понимать, быть внимательным к их эмоциям, положению тела и другим «незначимым мелочам».

Без сопереживания здесь работать невозможно. В то же время их избыточное количество вредит. В нестандартной ситуации нужно быстро принимать решения. Должно быть разумное хладнокровие.

Мы оказываем помощь до последнего, делая все, что в наших силах. Применяем все известные методики. И если это, увы, не помогло, ситуация не отпускает. Идет обсуждение, почему так произошло, что еще можно было сделать. Это происходит везде – в ординаторской, в столовой. И это не навязано кем-то, какими-то комиссиями, это идет от самих людей.

Делать выводы можно, опираясь на совокупность объективных данных: на лабораторные и инструментальные исследования, специализированные шкалы тяжести состояния, повреждений, обязательное взаимодействие с коллегами других специальностей.

Многие коллеги находят отдушину в спорте, отдыхают на природе. Это позволяет сместить фокус внимания. Невозможно постоянно жить мыслями о работе, иначе очень быстро наступает профессиональное выгорание.

Но и определенная психологическая зависимость есть. Если я не дежурю два-три дня, уже начинается беспокойство: возьмешь телефон, позвонишь, спросишь о пациентах. Этого действительно не хва­тает.