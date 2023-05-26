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26 мая 2023, 17:37

Автопоезд "Остановим ВИЧ вместе!" отправился по городам Свердловской области

Автопробег "Остановим ВИЧ вместе"!

В Кировграде, Туринске и Тавде экспресс-тестирование прошли 643 человека. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Среднем Урале стартовал региональный автопробег "Остановим ВИЧ вместе!". Акция проходит при поддержке министерства здравоохранения Свердловской области в рамках программы по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C для достижения задач национального проекта "Здравоохранение".

"Свердловская область — регион с многолетней историей эффективной профилактической работы. В рамках автопробега мы посетим населенные пункты в разных уголках региона и привезем с собой самые современные практики в области борьбы с распространением ВИЧ-инфекции", — приводит департамент информационной политики региона слова главного врача Центра СПИДа Анжелики Подымовой.

Автопоезд побывает в 17 городах Свердловской области. Специалисты проведут беседы с уральцами из групп повышенного риска, организуют профилактические лекции в учреждениях и круглые столы в органах местного самоуправления при участии расширенной межведомственной комиссии. Все желающие пройдут экспресс-тестирование на ВИЧ.

Отличие акции этого года в проведении семинаров-тренингов для специалистов всех субъектов профилактики: учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, физической культуры и молодежной политики. На таких встречах специалисты Центра СПИДа проводят мастер-классы по эффективной профилактике ВИЧ.

В первых пунктах назначения автопоезда "Остановим ВИЧ вместе!" — Кировграде, Туринске и Тавде — экспресс-тестирование прошли 643 человека. Семинары-тренинги посетили 436 человек.

Акция "Остановим ВИЧ вместе!" реализуется Центром СПИДа в партнерстве с социально ориентированной некоммерческой организацией "Фонд "Новая жизнь". Общественники осуществляют консультирование и работу с людьми из групп повышенного риска во всех городах автопробега.

Ранее "Областная газета" писала, что на востоке Свердловской области более 400 жителей прошли диспансеризацию по проекту "Добро в село".

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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