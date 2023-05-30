Врач-пульмонолог обратилась к свердловчанам с просьбой соблюдать требования противопожарного режима

Соблюдение требований противопожарного режима важно для здоровья людей. Фото: скриншот видеообращения

Врач-пульмонолог "Новой больницы" Наталья Трифанова обратилась к жителям Екатеринбурга и Свердловской области с призывом соблюдать требования особого противопожарного режима, сохранить природу и свое здоровье.

"Мы призываем вас аккуратно обращаться с огнем. Это важно не только для того, чтобы сохранить наши леса, сохранить нашу природу. Это очень важно для здоровья наших людей. А от дыма от пожаров, который сейчас присутствует в воздухе, страдают люди города, области", — приводит слова Натальи Трифановой департамент информационной политики Свердловской области.

Она также добавила, что воздействию вредных примесей в воздухе подвержены люди пожилого возраста, маленькие дети, люди, которые страдают хроническими заболеваниями органов дыхания — бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, хроническим ринитом.

Видео: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале за последние сутки удалось ликвидировать 10 лесных пожаров площадью около 400 гектаров.

Еще по теме: