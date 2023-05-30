В июне в Нижнем Тагиле и Ирбите после капремонта откроются детские поликлиники

В Нижнем Тагиле капитальный ремонт был выполнен на втором и третьем этажах здания поликлиники детской городской больницы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ко Дню защиты детей в Нижнем Тагиле и Ирбите откроются две обновленные детские поликлиники. Ремонт в них провели в том числе в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", которую утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, и благодаря национальному проекту "Здравоохранение".

В Нижнем Тагиле капитальный ремонт выполнен на втором и третьем этажах четырехэтажного здания поликлиники детской городской больницы. Обновлены кабинеты приема участковых врачей и физиотерапевтическое отделение. Заменены сети водоснабжения, канализации и отопления, установлены новая сантехника, светильники, мебель, выполнены отделочные работы. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Отремонтирован бассейн. Заменена кровля, оконные блоки, радиаторы отопления, в чашах сделана гидроизоляция и обновлено покрытие. Смонтирована новая система подачи воды, система фильтрации и обеззараживания, организована циркуляция воды и ее нагрев. Строители установили два гидравлических подъемника для маломобильных пациентов.

К поликлинике прикреплены около 13,3 тысячи юных тагильчан. Прием ведется на 13 педиатрических участках. Общая стоимость ремонта составила 50,5 миллиона рублей.

В детской поликлинике Нижнего Тагила установлена новая мебель. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Обновленное пространство детской поликлиники Ирбитской центральной городской больницы включает в себя просторный холл с телевизором и игровую зону. Установлена новая мебель. Для маломобильных посетителей организована доступная среда: в помещениях нет порогов, есть удобные пандусы и поручни. Перед входом появилась площадка с ярким навесом для парковки колясок и детского транспорта.

"Посещение врача для ребенка — волнительное событие. Детки порой начинают плакать, испытывают стресс. Мы постарались сделать все, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя уютно и спокойно в нашем медучреждении", — рассказала заведующая детским поликлиническим отделением Ирбитской центральной городской больницы Анна Семенова.

Она также добавила, что работа отделения направлена на проведение широкого спектра медицинских осмотров. Здесь будут вести прием узкопрофильные специалисты, в том числе стоматолог, психиатр, хирург, невролог.

В детской поликлинике Ирбитской центральной городской больницы также установлена новая мебель. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Общая стоимость ремонта и оснащения детской поликлиники в Ирбите составила 23,7 миллиона рублей. На десяти педиатрических участках специалисты принимают более 9 тысяч юных жителей Ирбита и 6,7 тысячи детей из прикрепленных территорий.

По словам главы минздрава Свердловской области Андрея Карлова, развитие инфраструктуры для оказания широкого спектра медицинской помощи детям является одним из важнейших направлений системы здравоохранения. В регионе доступны передовые методики лечения, работают лучшие врачи.

"Скажу без преувеличения, что мы гордимся эффективностью и качеством системы детского здравоохранения региона", — подчеркнул Андрей Карлов.

В Свердловской области модернизация детских поликлиник проводится в рамках федеральных и региональных программ "Модернизация первичного звена здравоохранения" и "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи" национального проекта "Здравоохранение".

В детской поликлинике Ирбита будут вести прием узкопрофильные специалисты. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что 7 новых поликлиник и амбулаторию построят в Свердловской области до 2025 года.

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