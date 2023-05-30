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30 мая 2023, 14:15

Свердловские медики провели расширенный неонатальный скрининг больше 45 тысяч новорожденных УрФО

Новорожденный на обследовании у врача

В УрФО расширенный неонатальный скрининг провели больше чем 45 тысячам новорожденных с начала 2023 года. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Больше 45 тысяч новорожденных Уральского федерального округа обследовали на 36 генетических заболеваний с начала 2023 года. Среди прошедших расширенный неонатальный скрининг — 15 тысяч маленьких жителей Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона. 

Каждого малыша на вторые сутки жизни проверяют на наличие таких заболеваний, как спинальная мышечная атрофия (СМА), первичный иммунодефицит и другие генетические заболевания. Обследования проводят специалисты клинико-диагностического центра "Охрана здоровья матери и ребенка" в Екатеринбурге. На анализ из пятки новорожденных медики берут несколько капель крови на два специальных тест-бланка. Образцы из медучреждений УрФО поступают в лабораторию. 

Расширенный неонатальный скрининг в первые недели жизни малыша позволяет заподозрить или исключить тяжелое генетическое заболевание. Чем раньше выявлена патология, тем быстрее врачи могут начать лечение маленького пациента и контролировать его состояние в динамике. 

С начала года из 45 тысяч обследованных малышей в группу риска по наследственным заболеваниям попали почти 1,5 тысячи новорожденных. Их анализы направили в Медико-генетический научный центр имени академика Н. П. Бочкова в Москве, где будет проведено комплексное обследование. 

С начала годы патологии подтверждены у 12 маленьких жителей регионов УрФО. У пятерых малышей выявлены наследственные нарушения обмена веществ, у одного ребенка диагностирована тяжелая комбинированная иммунная недостаточность, еще у шестерых — спинальная мышечная атрофия. 

"Сегодня все дети находятся под контролем специалистов и проходят лечение. Новорожденные со спинальной мышечной атрофией становятся подопечными благотворительного фонда "Круг добра", который приобретает для них дорогостоящие препараты. Еще в прошлом году "Круг добра" обеспечил терапией шестерых детей, у которых заболевание было выявлено благодаря участию нашего региона в пилотном проекте скрининга на СМА и первичные иммунодефициты", — отметила главный эксперт по медицинской генетике в Уральском федеральном округе и Свердловской области Елена Николаева.

Федеральный проект по обеспечению расширенного неонатального скрининга реализуется в РФ в рамках проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". Он способствует достижению приоритетных задач нацпроекта "Здравоохранение".

Напомним, на Среднем Урале с начала года услуги по родовым сертификатам получили 12 000 женщин. 

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Областная газета Свердловской области

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