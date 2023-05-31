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Общество / Здравоохранение и здоровье
31 мая 2023, 13:46

Свердловские хирурги удалили полуторагодовалой девочке огромную опухоль

Хирургическая операция

Врачи оперативно удалили доброкачественное новообразование. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (ОДКБ) успешно прооперировали полуторагодовалую пациентку. У девочки весом 10 килограммов онкологи удалили новообразование массой более 2 кг.

В ОДКБ в рамках национального проекта "Здравоохранение" детям доступна любая, в том числе высокотехнологичная помощь, а современное оборудование позволяет проводить оперативные вмешательства максимально щадящим способом. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

У малышки болел живот, был увеличен объем тканей и нарушено пищеварение. Специалисты провели необходимые исследования, в том числе магнитно-резонансную томографию. Современная диагностика выявила объемную опухоль.

В соответствии с принципами действующей в Свердловской области эффективной системы трехуровневой медицинской помощи девочку перевели для дальнейшего лечения в профильный Центр детской онкологии и гематологии ОДКБ. Здесь врачи оперативно удалили доброкачественное новообразование.

"Удаление липомы (жировика) у ребенка заняло 20 минут. Но, конечно, нас удивили размеры, ведь вес пациентки составлял всего 10 килограммов, а масса опухоли — около 2,2 килограмма", — рассказал детский хирург-онколог ОДКБ Сергей Тупоногов.

Отметим, что на базе ОДКБ врачи проводят уникальные операции согласно современным требованиям оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями на уровне ведущих федеральных детских клиник.

В послеоперационный период свердловские медики сделали все возможное для быстрого восстановления девочки. На шестые сутки после вмешательства она вернулась домой.

Свердловский центр детской онкологии и гематологии — один из крупнейших специализированных центров в России. Его врачи оказывают всю необходимую помощь детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями. Ежегодно в нем проводится около 200 операций разной локализации. Многие вмешательства являются уникальными в масштабах как Свердловской области, так и всей страны.

Детский хирург-онколог ОДКБ Сергей Тупоногов рассказал, что удаление липомы у ребенка заняло 20 минут. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге назвали лучших медработников образовательных организаций.

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