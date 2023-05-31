В профилактических акциях Всемирного дня без табака приняли участие около 400 свердловчан

На макете легких можно было увидеть последствия заболеваний, связанных с курением. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Участниками профилактических акций, приуроченных ко Всемирному дню без табака, в городах Свердловской области стали более 400 человек. Мероприятия направлены на повышение информированности уральцев о негативных последствиях употребления табачной продукции для бронхолегочной системы и организма в целом.

Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" такие активности являются для уральских медучреждений традиционным форматом работы. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В Екатеринбурге сотрудники Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ежегодно совершенствуют свои акции для большей наглядности и эффективности. "Изюминкой" этого года стал огромный макет легких, на котором можно было увидеть патологии органа, в том числе последствия заболеваний, связанных с курением.

Желающие проверить здоровье легких прошли спирометрию. Готовым бросить курить уральцам клинический психолог дал практические советы. Терапевт Центра здоровья Центральной городской клинической больницы № 6 рассказал горожанам о влиянии курения на организм человека и способах борьбы с этой вредной привычкой.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Мы уделяем повышенное внимание профилактике табакокурения, а также ранней диагностике сопутствующих этой вредной привычке заболеваний, поскольку их своевременное выявление многократно увеличивает шансы на излечение. В нашем центре и при центрах здоровья в медицинских учреждениях области регулярно проходят школы по отказу от курения", — рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

Для привлечения внимания к заболеваниям, фактором риска развития которых является табакокурение, в больницах Свердловской области сегодня говорят о проблеме никотиновой зависимости. Так, в Асбесте работал мобильный модуль, где более 40 горожан получили консультацию профильных специалистов и прошли обследование.

В Первоуральской больнице на базе женской консультации в акции "Мама, не кури!" приняли участие около 100 женщин. Гинекологи рассказали о вреде курения для мамы и будущего ребенка. Беременных женщин, которые курят и не могут справиться с зависимостью самостоятельно, направили на индивидуальную консультацию к психологу.

Отметим, что борьба с табакокурением в Свердловской области ведется регулярно. Медики ведут работу по профилактике никотиновой зависимости и мотивации к отказу от нее с учетом современных тенденций. По данным социологического исследования Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, более 30% курильщиков используют системы нагревания табака, электронные сигареты и испарители, которые являются отдельной разновидностью традиционного курения. При этом 25% владельцев электронных сигарет и систем нагревания перешли на этот вид курения в надежде победить вредную привычку.

В Свердловской области продолжается наращивание уровня диспансерных и профилактических мероприятий. Эта работа доказала свою эффективность: за 4 месяца этого года в ходе диспансеризации выявлено более 8,3 тысячи случаев болезней органов дыхания. Для сравнения, за весь 2022 год медики зафиксировали чуть более 16 тысяч случаев.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге назвали лучших медработников образовательных организаций.

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