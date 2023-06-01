Лучшее медоборудование – детям

Компьютерный томограф в ДГКБ №9 получен в рамках федеральной программы «Развитие детского здравоохранения». Фото: Борис Ярков.

О реализации в регионе проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» рассказала журналистам заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова в ходе пресс-тура в Детскую городскую клиническую больницу (ДГКБ) № 9, состоявшегося накануне Дня защиты детей.

В рамках проекта медучреждение получило с 2018 года более 150 единиц медтехники для оказания помощи маленьким пациентам. Это операционное оборудование, аппараты по диагностике заболеваний, медтехника для детского отделения реанимации. В результате сократилось время диагностического исследования юных посетителей больницы. Кроме того, благодаря современному оборудованию снижаются болезненные ощущения пациентов после операций: вместо больших разрезов ребенку в тяжелом состоянии стали делать маленькие проколы.

— Раньше ребенок записывался на обследование, вставал в очередь и ждал. Сейчас же он приходит, и мы сразу делаем диагностическое исследование на нужном аппарате. Вообще плановое ожидание допускается до двух недель, но сейчас этого фактически нет. Благодаря насыщению оборудованием время обследования сократилось в разы, — говорит главный врач ДГКБ № 9 Игорь Огарков.

По словам замминистра здравоохранения Свердловской области Елены Чадовой, всего в регионе в рамках программы новым оборудованием оснастили 88 детских поликлинических подразделений и 64 медорганизации. На закупку 700 единиц аппаратуры для терапевтов, офтальмологов, лор-врачей и неврологов было выделено более 1 млрд рублей. Также в медучреждениях заменили мебель, создали игровые зоны для детей, оборудовали комнаты для кормления новорожденных и изменили фасад поликлиник.

— Организационные решения помогут сэкономить время, уделять больше внимания ребенку, ускорить заполнение документов и сделать медицинскую помощь для детей более доступной, — подчеркнула Елена Чадова.

Также замминистра добавила, что ведомство планирует строительство поликлиник в ДГКБ № 9, № 15 в Екатеринбурге и новых медицинских объектов для приема детей в Серове, Березовском и Арамиле.