Лучшее лекарство для детей – хорошее настроение

На празднике каждый ребенок мог выбрать себе занятие по душе. Фото: пресс-служба СОДКБ

Вчера в большинстве свердловских детских больниц силами персонала и при поддержке общественников прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей. По мнению медиков, хорошее настроение и улыбки помогают ребятам быстрее побороть болезнь.

Так, в Областной детской клинической больнице прямо перед главным корпусом работал «Городок мастер-классов», где каждый из участников мог проявить себя в играх, конкурсах и викторинах. Сделать своими руками браслеты, игрушки, сувениры и картины.

Не забыли устроители и тех детей, кому по показаниям нельзя покидать палаты. Сотрудники Управления Росгвардии по Свердловской области совместно с солистами ансамб­ля песни и пляски развернули импровизированную сцену прямо перед окнами больницы. В исполнении росгвардейцев прозвучали популярные детские песни и инструментальные произведения. Но особым подарком стало выступление сборной команды Екатеринбурга по ушу–таолу. Юные спортсмены продемонстрировали прыжковую технику ушу и работу с разными видами оружия, включая мечи, цепи, экзотический веер и копья.

А для пациентов педиатрического корпуса и Центра детской онкологии и гематологии клоуны пришли прямо в палаты: показывали фокусы, дарили подарки и хорошее настроение.

– Мы сегодня с сыном при­ехали на очередной прием, ребенок совершенно не ожидал, что уже на территории больницы его встретит персонаж из мультика и помимо посещения врача он сможет сделать себе какую-то поделку на память. Это очень здорово, что даже в больнице ребенок ощутил настоящий праздник, – поделилась впечатлениями мама пациента Ульяна Елакина.

Не менее масштабный и увлекательный праздник прошел и в детском фтизиатрическом отделении №2 Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Для 60 детей в возрасте от 10 до 18 лет сотрудники центра, волонтеры и общественники подготовили целую поляну развлечений. Дети с увлечением занимались художественным нитяным плетением, раскрашивали кормушки для птиц, принимали участие в конкурсах и квестах. Впрочем, ребята и сами подготовили для зрителей концертную программу. Зрители от души аплодировали юным артистам. По итогам торжества каждый ребенок получил подарок!

– В отделении дети проводят длительное время, от полугода до полутора лет, как того требует лечение туберкулеза. Своим вниманием, теплом и заботой мы можем не только скрасить досуг маленьких пациентов, но и улучшить им настроение, и, как результат, поднять иммунитет, что способствует скорейшему выздоровлению, – говорит главный врач ОКМЦ ФИЗ Ирина Лихачёва.

Кстати, поддержать детей, проходящих лечение в центре, пришла и 11-летняя дочь главного врача, Алиса, которая вместе со всеми участвовала в конкурсах и веселилась.