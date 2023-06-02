Медики дали свердловчанам рекомендации по сохранению здоровья во время смога

Людям с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы рекомендовано пройти диспансеризацию. Фото: Полина Зиновьева

Профильные специалисты регионального минздрава рассказали, как детям и взрослым снизить риск негативных последствий жары и скопившихся в воздухе из-за пожаров вредных частиц. Нацпроект "Здравоохранение" позволяет свердловчанам получать консультации медиков в том числе дистанционно.

По словам главы министерства здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, нетипично жаркий для региона май продолжил знойный июнь. Многие уральцы тяжело переносят отсутствие дождей и смог, который периодически опускается на города. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Людям с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы я рекомендую пройти диспансеризацию и проверить состояние здоровья, чтобы избежать рисков ухудшения самочувствия в условиях аномальной погоды", — рассказал Андрей Карлов.

Главный детский пульмонолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Шуляк отметила, что смог может вызвать обострение аллергических заболеваний у детей. Например, аллергического ринита, который сопровождается заложенностью носа, выделениями, чиханием, зудом. Следствием смога является и обострение бронхиальной астмы.

"Маленьким пациентам с аллергическими заболеваниями следует придерживаться рекомендованной ранее гипоаллергенной диеты: ограничить пищевые красители, употреблять в пищу свежие фрукты, овощи (при хорошей их переносимости), соблюдать питьевой режим — обычная вода будет лучшим выбором в этом случае", — порекомендовала Ирина Шуляк.

Медики также фиксируют увеличение случаев обострения конъюнктивита. Свердловчане жалуются на покраснение и зуд глаз, а также слезотечение. В этом случае следует применять "базисную" и симптоматическую терапию. При ухудшении самочувствия обязательно проконсультироваться с профильным специалистом.

Цифровизация системы здравоохранения, которая реализуется благодаря нацпроекту "Здравоохранение", упростила алгоритм получения медицинской помощи. Медики "Новой больницы" Екатеринбурга готовы дистанционно дать свердловчанам необходимые рекомендации. Почти 3 года они проводят занятия в онлайн-школе, чтобы повысить информированность пациентов о мерах профилактики, диагностики и лечения заболеваний. База знаний находится в открытом доступе на сайте медорганизации.

В период смога рекомендации будут особенно актуальны для людей с заболеваниями сердца и сосудов, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, с патологиями органов дыхания. На занятиях "респираторного цикла" подробно разбирают правила поведения в период развития одышки в момент обострения бронхиальной астмы и аллергии. Советы врачей пульмонологов-аллергологов, которые они дают на занятии по поллинозу (аллергии на пыльцу растений), применимы и при смоге.

Во время жары и смога детям и взрослым рекомендуется: по возможности ограничить пребывание на улице;

держать закрытыми окна в доме и в машине, особенно в утренние часы, когда концентрация вредных частиц в воздухе максимальна;

после посещения улицы умывать лицо, промывать нос, глаза, менять одежду на домашнюю;

поменять контактные линзы на очки;

соблюдать водный баланс;

отказаться от чрезмерных физических нагрузок;

отказаться от курения, так как дополнительное вредное воздействие на бронхолегочную систему существенно повышает риски развития тяжелых состояний;

людям с хроническими заболеваниями не пропускать прием лекарств, назначенных врачом.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге май стал самым сухим за всю историю наблюдений.

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