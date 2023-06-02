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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 июня 2023, 17:23

В Свердловской области стартовала акция "Пройди диспансеризацию"

Брендированный трамвай "Пройди диспансеризацию. Сейчас самое время!"

В акции приняли участие волонтеры, которые раздавали в брендированных трамваях памятки о необходимости прохождения диспансеризации. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Начало всероссийской информационной кампании в поддержку медосмотров "Пройди диспансеризацию" совместили с запуском брендированного транспорта и розыгрышем билетов на рок-фестиваль "Кардиограмма". Акция проходит в рамках национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение".

Инициатива направлена также на реализацию региональной программы "Общественное здоровье уральцев", утвержденной губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В пяти городах Среднего Урала 2 июня на линию вышли 56 единиц общественного транспорта, брендированного призывом "Пройди диспансеризацию. Сейчас самое время!". Пассажиры могут принять участие в розыгрыше билетов в ВИП-ложу на рок-фестиваль "Кардиограмма", который пройдет в Екатеринбурге.

"Сейчас медицинские учреждения создают максимально благоприятные условия для диспансеризации взрослого населения. Акция по запуску брендированного транспорта доступно и кратко информирует, какие обследования свердловчане могут пройти при диспансеризации и привлекает внимание яркой формой подачи", — рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

Информационная кампания направлена на привлечение внимания жителей к необходимости прохождения профилактических осмотров. Впервые она была запущена в 2022 году и получила заметный отклик. Тогда в акции участвовали только 3 города. В этом году брендированный транспорт будет курсировать по улицам Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Серова и Первоуральска до 1 декабря.

Организатором выступил Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. По информации главного врача центра Александра Харитонова, вместе с партнерами запущен розыгрыш призов. Чтобы принять участие в нем, надо в салоне трамвая, троллейбуса или автобуса с надписью "Пройди диспансеризацию. Сейчас самое время!" найти QR-код, пройти по нему на страницу Центра общественного здоровья и медицинской профилактики "ВКонтакте" и выполнить простые задания. После этого каждый автоматически становится участником розыгрыша.

"Итоги подведем рандомным способом 6 июня. А 8 июня на XV Уральском конгрессе по здоровому образу жизни счастливчики получат свои билеты", — рассказал Александр Харитонов.

В Екатеринбурге 2 июня в акции приняли участие волонтеры колледжей, которые в течение дня раздавали в брендированных трамваях памятки с правилами прохождения диспансеризации. Они также обращали внимание пассажиров, на какой остановке им удобнее сойти, чтобы пройти в поликлинику на профосмотр, и как отсканировать QR-код, чтобы стать участником розыгрыша. В городах-участниках акции брендированный транспорт будет курсировать именно по тем маршрутам, которые проходят максимально близко к городским поликлиникам.

Ранее "Областная газета" писала, что медики дали свердловчанам рекомендации по сохранению здоровья во время смога.

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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