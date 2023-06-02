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2 июня 2023, 19:00

В Ирбите после капремонта открылась детская поликлиника

Ростовые куклы на открытии детского поликлинического отделения Ирбитской центральной городской больницы

Атмосфера внутри больничных подразделений должна быть позитивной и жизнеутверждающей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

После капитального ремонта детское поликлиническое отделение Ирбитской центральной городской больницы торжественно открыл министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. 

На ремонт поликлиники из федерального бюджета было направлено более 15 миллионов рублей. В этом году на оснащение педиатрической службы из областного бюджета поступило 7,9 миллиона рублей. Работы велись по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам Андрея Карлова, развитие системы детского здравоохранения является приоритетным для региона.

"Больницы городов и сельских территорий Свердловской области оснащаются современным оборудованием, врачи педиатрического звена повышают свой профессиональный уровень, чтобы юные свердловчане получали медицинскую помощь по самым передовым стандартам. Но очень важна и атмосфера внутри больничных подразделений — она должна быть позитивной и жизнеутверждающей", — отметил глава свердловского минздрава.

На 10 педиатрических участках детской поликлиники Ирбитской центральной городской больницы врачи принимают более 15 тысяч юных ирбитчан и детей с прикрепленных территорий. Среди узких специалистов консультации проводят оториноларинголог, стоматолог, психиатр, хирург, невролог, дерматолог и гинеколог. Организованы профилактические осмотры детей. На новых площадях будет работать дневной стационар на 10 мест. В манипуляционном кабинете хирурга установлен новый хирургический стол.

В детской поликлинике создана доступная среда. Перед обновленной входной группой смонтирована площадка для хранения колясок с навесом и турникетом. В здании заменены все инженерные коммуникации и установлено энергосберегающее освещение. Медики внедряют бережливые технологии, совершенствуя логистику, упрощая процесс записи на прием и сокращая время ожидания консультации.

"Специалисты педиатрической службы положительно оценили комфортные условия работы, новое оборудование, свежие и актуальные интерьерные решения. Благодаря своевременной диагностике мы сможем эффективно выявлять и даже предотвращать многие распространенные заболевания", — рассказал главный врач Ирбитской ЦГБ Дмитрий Подушкин.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области стартовала акция "Пройди диспансеризацию".

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