В Свердловской области подчищающую иммунизацию против кори планируется завершить к 1 августа

Если человек не знает, болел ли он корью, то надо сдать кровь на исследование иммунитета к этой инфекции. Фото: Галина Соловьева

До 1 августа 2023 года на Среднем Урале должна быть проведена подчищающая иммунизация против кори. Постановление об этом подписала заместитель главного государственного санитарного врача по Свердловской области Анжелика Пономарева. В Екатеринбурге этот процесс должен завершиться до 1 июля.

Узнать, вакцинировался ли человек против кори, можно в прививочном сертификате или в медицинской организации по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Одну прививку необходимо сделать тем, кто не болел корью и не вакцинировался ранее, а также детям до 6 лет. Неболевшим и непривитым взрослым до 35 лет и детям старше 6 лет делают 2 прививки.

Те, кто работает в сфере здравоохранения, образования, транспорта, коммунальных услуг, торговли и старше 36 лет, также должны быть вакцинированы дважды.

Мигранты, которые не болели и не были привиты против кори, должны также пройти иммунизацию: дети от года — 1 прививка, старше 6 лет — 2 прививки.

Если человек не знает, болел ли он корью, то надо сдать кровь на исследование иммунитета к этой инфекции. Если вакцинироваться нельзя, то надо подтвердить медотвод у лечащего врача.

Важно понимать, что в неблагополучный период в отношении людей, не имеющих иммунитета к кори, предусмотрены ограничительные меры.

Во всем вопросам, связанным с этим заболеванием, можно обратиться по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора +7 982 690 59 23.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале лабораторно подтверждены 52 случая кори.

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