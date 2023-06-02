В Екатеринбурге состоится неделя IT-донора

К акции присоединились более 140 городов России. Фото: Полина Зиновьева

Жители уральской столицы могут стать участниками недели IT-донора. Акция пройдет с 5 по 9 июня 2023 года. Ее девиз: "Стать героем просто — сдайте кровь. И будьте уверены, что помогли спасти жизнь".

Проект "IT-донор" зародился в Екатеринбурге более 3 лет назад. В сообщество входят сотрудники социально ответственных IT-компаний, которые поддерживают донорское движение и дважды в год проводят акцию, сообщает пресс-служба администрации города.

Организаторы отмечают, что донорская кровь может понадобиться каждому человеку в любой момент. Ее используют при сложных операциях, родах, кровотечениях, тяжелых травмах, ожогах и различных заболеваниях. Кровь одного донора способна спасти жизни двух пациентов.

По результатам исследований, доноры крови на 88% реже страдают от острого инфаркта миокарда. У них повышается иммунитет, организм становится более устойчив к кровопотерям. Доноры регулярно проходят обследования, что снижает риск появления различных заболеваний.

В неделе IT-донора может принять участие любой желающий. Подробности акции — на сайте.

Ранее "Областная газета" писала, что уральские доноры оценили возможность записи на сдачу крови через портал Госуслуг.

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