Позитивная поликлиника

В детской поликлинике Ирбита детишкам будет спокойно и уютно. Фото: Сайт Ирбитской ЦГБ.

Масштабные работы по модернизации поликлинического отделения Ирбитской ЦГБ выполнены в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», утвержденной губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ, и национального проекта «Здравоохранение».

Обновленное пространство поликлиники включает в себя просторный холл с телевизором и игровую зону, где дети могут интересно провести время в ожидании приема врача. Установлена новая мебель. Для удобства маломобильных посетителей в помещениях нет порогов, сделаны удобные пандусы и поручни. А перед входом в поликлинику – площадка с ярким навесом для хранения детского транспорта на пятнадцать колясок.

На 10 педиатрических участках поликлиники специалисты принимают более 9 тысяч детей из Ирбита и 6,7 тысячи из прикрепленных территорий. Общая стоимость ремонта и оснащения поликлиники 23,7 млн рублей.

– Развитие системы детского здравоохранения является для нас безусловным приоритетом. Больницы городов и сельских территорий Свердловской области оснащаются современным оборудованием, врачи педиатрического звена повышают свой профессиональный уровень, чтобы юные свердловчане получали медицинскую помощь по самым передовым стандартам. Но очень важна и атмосфера внутри больничных подразделений – она должна быть позитивной и жизнеутверждающей, – сказал на открытии поликлиники министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.