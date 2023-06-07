В Екатеринбурге участниками Уральского конгресса по ЗОЖ стали более 800 специалистов

Проведение конгресса — стимул в развитии регионального здравоохранения. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

XV Уральский конгресс по здоровому образу жизни открылся в Екатеринбурге 7 июня. Более 800 специалистов из России и союзных республик обменяются опытом реализации профилактических мероприятий.

Спикеры особо акцентируют внимание на укреплении здоровья детей, активном долголетии старшего поколения и вакцинопрофилактике — ключевых направлениях нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография". За два дня конгресса своим опытом поделятся более 95 докладчиков на 12 симпозиумах. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

По словам заместителя губернатора региона Павла Крекова, проведение конгресса — не только хорошая традиция, но и стимул в развитии регионального здравоохранения. Одной из стратегических задач является народосбережение и создание условий для продолжительной и качественной жизни.

"Это в первую очередь связано со здоровым образом жизни, с внедрением технологий, которые способствуют развитию системы профилактики. Я надеюсь, что в ходе конгресса удастся распространить передовые практики. А мы, в свою очередь, готовы поделиться тем, чем располагает наш регион", — отметил Павел Креков.

Напомним, 16 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании Координационного совета по укреплению общественного здоровья на территории Свердловской области. Уральский конгресс стал первым поводом для встречи представителей всех ведомств, входящих в его состав.

"Уверен, что конгресс объединит усилия медиков, педагогов, сотрудников учреждений культуры, спорта, социальных учреждений, надзорных органов, ученых и общественных деятелей, направленные на сохранение здоровья и повышение качества жизни наших граждан", — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.

Показательным примером работы со старшим поколением стал опыт взаимодействия Центра общественного здоровья и медицинской профилактики с муниципальным объединением библиотек Екатеринбурга и культурным центром "Менора". Он ориентирован на профилактику хронических неинфекционных заболеваний, деменции, укрепление психологического здоровья пожилых уральцев. Только за последний год в мероприятиях приняли участие около 2 тысяч человек.

Многие спикеры говорили об укреплении здоровья детей. Так, в этом году был запущен проект "Сердце зовет", который направлен на профориентацию учащихся образовательных учреждений и снижение кадрового дефицита в здравоохранении.

В рамках конгресса были подведены итоги областного конкурса "Сказочные истории о Здоровье". Дети от 7 до 11 лет писали сказки о принципах здорового образа жизни и профилактике инфекционных заболеваний. Участники прислали более 200 работ. Авторы лучших получили памятные подарки.

По словам главного врача регионального Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Харитонова, медики каждый год привносят в профилактическую работу что-то новое. В пандемию развивалось онлайн-взаимодействие, шла выездная работа по вакцинопрофилактике. Сегодня организуются различные скрининговые и диспансерные обследования свердловчан, внедряются визуально более привлекательные методы профилактики при проведении массовых мероприятий.

"Так появились интерактивные панели по профилактике табакокурения и алкоголизма, огромные макеты человеческого сердца и легких, наглядно демонстрирующие возможные патологии. На конгрессе представили гостям велошейкер, дающий возможность сделать полезные для здоровья смузи, просто крутя педали велотренажера", — рассказал Александр Харитонов.

Как отметил главный эксперт по медицинской профилактике Минздрава РФ в УрФО Сергей Токарев, уральский конгресс дает возможность регионам обмениваться лучшими практиками, предоставляет площадку для дискуссий экспертного сообщества. Это крупная межрегиональная платформа для презентации самых современных и эффективных инструментов и технологий построения общественного здоровья.

Ранее "Областная газета" писала, что опыт свердловских медиков в сфере профилактики признан одним из лучших в России.