Областные субсидии на создание медицинских классов получат 10 свердловских школ по решению Евгения Куйвашева

Медицинские классы откроют в 10 свердловских школах. Фото: Борис Ярков

Субсидии из регионального бюджета в этом году на создание и оборудование медицинских классов получат 10 уральских школ по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На эти цели предусмотрено 90 миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики региона.

Инициатива по созданию классов, где школьники получат дополнительные знания по медицинскому профилю, принадлежит лично губернатору. В регионе уже созданы 25 медклассов и два ресурсных центра в гимназиях № 200 и 108 Екатеринбурга. Будущих специалистов для сферы здравоохранения начинают готовить со школьной статьи. Ученики получают базовые профессиональные знания, благодаря которым им легче поступить в профильный колледж или вуз. Решается еще одна задача — кадровый вопрос в сфере здравоохранения.

Фото: Борис Ярков

С 2023 года в Свердловской области по решению губернатора создание медклассов выделено в отдельный проект и финансируется из бюджета региона. Школы, где оборудуют профильные классы, прошли конкурсный отбор. Проводить его планируют ежегодно.

"На протяжении последних лет мы системно подходим к решению кадровой проблемы в здравоохранении. Действуют программы целевого набора в медицинские образовательные учреждения, программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Молодые специалисты получают подъемные, жилищные сертификаты, предоставляется компенсация за арендное жилье. Тем не менее, кадровый дефицит в здравоохранении сохраняется. Понятно, что процесс подготовки квалифицированного врача — дело не быстрое. Но проблему надо решать", — отметил ранее Евгений Куйвашев.

Первый отбор прошли:

лицей № 5 в Камышлове,

школа № 2 в Ивделе,

Троицкая средняя общеобразовательная школа в Талице,

ирбитская школа № 8,

краснотурьинская школа № 17,

школа № 2 в Реже,

ревдинская школа № 2,

школа № 1 в Сосьве,

школа № 46 в Верхотурье.

Профильные классы в школах оснастят к началу учебного года, будут приобретены современные пособия, а также необходимое оборудование. Это позволит перевести на новый уровень обучение по химии и биологии.

Отметим, в конкурсе на создание медицинских классов участвовали школы, которые смогли подтвердить наличие кадров для углубленного преподавания флагманских предметов. Также образовательные организации должны были заключить соглашение с Уральским государственным медицинским университетом (УГМУ) или Свердловским областным медколледжем в рамках проекта "Медицинские классы в Свердловской области".

В муниципалитетах отмечают, что у детей наблюдается интерес к естественно-научным предметам, многие в будущем хотят связать жизнь с медициной. Как рассказала и.о. директора одной из школ-победительниц — школы № 8 Ирбита — Наталья Арнаутова, половина выпускников этого года для сдачи ЕГЭ выбрали химию и биологию.

Фото: Борис Ярков

"Очень важно, что в муниципалитетах сейчас активно поддерживают идеи по созданию медицинских классов. Ведь именно со школьной скамьи происходит предпрофессиональное ориентирование наших будущих студентов. Так, у нас организован и успешно работает медицинский предуниверсарий, на площадках которого за год обучаются до 1,5 тысячи школьников. И совершенно новый этап в Свердловской области начинается благодаря губернаторскому проекту. Все это направлено на то, чтобы в нашем регионе была решена проблема с обеспечением медицинскими кадрами", — отметила ректор УГМУ Ольга Ковтун.

Планируется, что к 2025 году медицинских классов в Свердловской области будет вдвое больше. Этому будет способствовать механизм конкурсного отбора и финансирование из областного бюджета.

Напомним, программу создания медицинских классов в школах Среднего Урала губернатор Евгений Куйвашев утвердил в ноябре текущего года.

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