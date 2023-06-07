Внимание к каждому человеку

Одним из важнейших аспектов работы министерства социальной политики Андрей Злоказов считает выстраивание эффективной системы обратной связи с гражданами. Фото: Алексей Кунилов.

В канун Дня социального работника министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов рассказал «ОГ» об основных направлениях работы министерства в 2023 году, о реализации федеральных и региональных проектов, направленных на снижение уровня бедности и совершенствование системы социальной поддержки граждан.

Главным в нашей деятельности была и остается работа с населением. Считаем крайне важным своевременно доводить до людей информацию обо всех изменениях в части мер социальной поддержки, информировать о ходе реализации национальных и региональных проектов по этому направлению.

Особое внимание мы уделяем улучшению качества обратной связи – для нас важно максимально оперативно реагировать на запросы граждан. Продолжается совершенствование системы предоставления мер государственной социальной поддержки, получателями которой являются более 1 миллиона жителей области.

Общий объем средств, которые в 2023 году будут направлены на поддержку семей с детьми на территории области, составит 51 млрд. рублей, что на 7 млрд. руб. больше показателей 2022 года.

Газификация

С начала 2023 года расширен перечень получателей мер социальной поддержки в связи с газификацией жилья. Напомню, туда включены работники бюджетной сферы, работающие или работавшие в государственных организациях региона и муниципальных организациях, расположенных в сельской местности, граждане из числа ветеранов и членов семей ветеранов, многодетные семьи. Это позволило на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличить количество граждан, газифицировавших жилое помещение. С января по май численность получателей мер социальной поддержки в связи с газификацией жилья составила 909 человек.

Мы ведем широкомасштабную разъяснительную работу, рассказывая людям о том, кто может претендовать на компенсацию за подключение газа, – а она, напомню, составляет от 100 до 250 тысяч рублей в зависимости от категории. На реализацию данного проекта в областном бюджете на 2023 год запланировано 259,4 млн. рублей.

Сокращение социального сиротства

Продолжается реализация мероприятий по сокращению социального сиротства, семейного и детского неблагополучия, развитию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Завершена работа по созданию системы единой подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и попечительства, целью которой является объединение всех таких организаций, ранее находившихся в ведении различных исполнительных органов государственной власти, в ведении единого исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в сфере опеки и попечительства, которым определено министерство социальной политики Свердловской области.

С 1 января 2023 года в ведомственное подчинение министерства принят Специализированный дом ребенка, имеющий семь подразделений в разных городах Свердловской области. Здесь оказывают медицинскую, педагогическую и социальную помощь самым маленьким детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проводят реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов.

Развитие системы реабилитации и абилитации

Еще одно стратегическое направление – формирование доступной среды, развитие системы реабилитации и абилитации. С 2022 года Свердловская область участвует в федеральном пилотном проекте по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детям-инвалидам. Одной из его целей является апробация новой технологии – электронного сертификата, с помощью которого можно оплачивать услуги по восстановлению и приобретению социальных навыков. Услуги по комплексной реабилитации и абилитации оказываются детям-инвалидам от 4 до 17 лет включительно, которым инвалидность установлена впервые. Со старта проекта такой возможностью уже смогли воспользоваться более 870 ребят. Сегодня на Среднем Урале в рамках «пилота» работают 10 социально-реабилитационных центров – четыре в Екатеринбурге, два в Каменске-Уральском, по одному в Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Красноуфимске и поселке Рефтинском.Подготовил Сергей Рыбаков