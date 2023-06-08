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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 июня 2023, 17:04

В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открыли детскую поликлинику с бассейном

Поликлиника

На ремонт детской поликлиники в Нижнем Тагиле было направлено около 50 млн рубелей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Нижнем Тагиле завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Врачи уже начали принимать маленьких пациентов. Всего специалисты педиатрической службы оказывают помощь 13,3 тысячи детей на 13 участках. 

На ремонт из федерального и областного бюджетов было направлено около 50 миллионов рублей. Средства выделялись для оплаты работ в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", являющейся важной составляющей нацпроекта "Здравоохранение", сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

"Мы сегодня открываем уже четвертую детскую поликлинику в Нижнем Тагиле — все они были отремонтированы благодаря проекту по развитию детского здравоохранения на общую сумму 156 миллионов рублей. Мы видим позитивные изменения: усовершенствовалась планировка и логистика внутри здания, улучшился внешний вид поликлиники и настроение медицинских работников. Принимать маленьких тагильчан в новых помещениях удобно и приятно", — сказала на торжественном открытии поликлиники заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Капитальный ремонт проведен на втором и третьем этажах здания поликлиники — во всех помещениях выполнены отделочные работы. Полностью обновлены кабинеты приема участковых врачей и физиотерапевтическое отделение. Также заменены сети водоснабжения, канализации и отопления, сантехника и электропроводка. В помещениях установлены новые современные светильники и мебель.

"Очень значимое для всех нас событие — долгожданный ремонт бассейна. Медики знают, что сохранение здоровья детей начинается с профилактики, поэтому важно с самого детства мотивировать подрастающее поколение к здоровому образу жизни, физической активности и полезным привычкам", — отметил главный врач детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов. 

У бассейна появилась новая кровля, в помещении заменили оконные блоки и радиаторы отопления. В обеих чашах обновлено покрытие и сделана гидроизоляция, установлена новая система подачи воды, обновлено оборудование для фильтрации и обеззараживания, организована циркуляция воды и ее нагрев. 

Также в бассейне создана доступная среда. Его могут посещать пациенты с ограниченными возможностями здоровья. Для них установлены два гидравлических подъемника, с помощью которых можно спуститься в воду. 

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области комплексно реализуются мероприятия в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия детства. Сохранение здоровья подрастающего поколения и развитие детского здравоохранения —  одно из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение". При его реализации в регионе создается современная инфраструктура и пространство в детских поликлиниках.

Напомним, в городской больнице Первоуральска отремонтированы 2 отделения. 

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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