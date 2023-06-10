На екатеринбургском рок-фестивале "Кардиограмма" в первые часы работы более 90 человек проверили сердце

Посетители рок-фестиваля могут сделать ЭКГ сердца. Фото: пресс-служба Центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Более 90 человек прошли ЭКГ сердца на рок-фестивале "Кардиограмма" в первые часы после открытия, сообщили "Областной газете" в пресс-службе Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, который организовал на "Екатеринбург Арене" работу мобильного комплекса "Кардиоавтобус".

Зрители сделали электрокардиограмму. Еще 400 человек воспользовались услугами кардиопостов и измерили артериальное давление. По словам медиков, каких-либо серьезных патологий у посетителей не выявлено.

"Примеров сотрудничества культуры и здравоохранения в подобном формате в нашей стране на самом деле немного. И в чем-то мы стали первопроходцами, организуя медицинские профилактические обследования на рок-фестивале. Стоит отметить, посетители концерта с восторгом приняли предложение и охотно откликнулись на другие активности от психологов Центра медпрофилактики. <… > Серьезных патологий выявлено не было, и после рок-фестиваля несколько сотен свердловчан могут с уверенностью сказать: мое сердце здорово — проверено "Кардиограммой", — отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Свердловской области Александр Харитонов.

Фото: пресс-служба Центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Напомним, рок-фестиваль "Кардиограмма" в Екатеринбурге продлится до 11 июня включительно. Проверить работу сердца и измерить давление посетители могут с 12:00 до 18:00.