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12 июня 2023, 12:48

Медики подвели итоги работы на рок-фестивале "Кардиограмма" в Екатеринбурге

Девушка у макета сердца на фестивале "Кардиограмма"

Гостей фестиваля привлекла фотозона с макетом сердца выше человеческого роста. Фото: Полина Зиновьева

Во время музыкального фестиваля "Кардиограмма", который прошел в Екатеринбурге, более тысячи свердловчан измерили артериальное давление и провели обследование сердца. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Отметим, что профилактика поражений сердца и сосудов является ключевым направлением нацпроекта "Здравоохранение".

"Планируя свою работу, мы прекрасно понимали, что люди идут на концерт, чтобы отдохнуть. Им не нужны длительные медицинские обследования и лекции о здоровье сердца и профилактике заболеваний. Поэтому была выбрана такая форма работы, ненавязчивая, но привлекающая внимание", — рассказал главный эксперт по медицинской профилактике министерства здравоохранения Свердловской области Александр Харитонов.

По его данным, более 60% обследованных на рок-фестивале — мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. В обычной жизни люди этого возраста крайне редко обращаются к медикам.

Возле малой сцены фестиваля работал кардиомобиль Первоуральской городской больницы. В нем можно было сделать ЭКГ и получить ее расшифровку с комментариями врача-кардиолога. Исследование прошли около 200 гостей. Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели интеллектуальные игры и викторины на тему правильного питания. Их участники получили в подарок стикерпаки и тематические магниты.

Волонтеры Свердловского областного медицинского колледжа провели более 800 измерений артериального давления. У пяти обследованных мужчин верхние показатели превысили 170 мм рт. ст. Медики рекомендовали им как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение по месту жительства и пройти более детальную диагностику.

Гостей фестиваля привлекла фотозона с макетом сердца выше человеческого роста.

Как рассказал директор фестиваля "Кардиограмма" Евгений Анциферов, рок-фестиваль в Екатеринбурге станет пилотной площадкой для серии подобных музыкальных мероприятий по всей стране.

"Организаторы вместе с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики намерены были изначально задать высокую планку, показав пример, когда крупное развлекательное мероприятие одновременно может быть профилактическим и при этом увлекательным. Анализируя прошедшие два дня, могу сказать, что нам это удалось", — сказал Евгений Анциферов.

Фото: Полина Зиновьева

Ранее "Областная газета" писала, что медицинское профилактическое обследование на рок-фестивале "Кардиограмма" прошли более тысячи свердловчан.

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Областная газета Свердловской области

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