Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
13 июня 2023, 16:53

С начала сезона клещи покусали более 15,5 тысяч свердловчан

Акарицидная обработка

В Свердловской области выполнена акарицидная обработка на всех запланированных площадях. Фото: Полина Зиновьева

Больше 15,5 тысяч жителей Свердловской области пострадали в этом году от укусов клещей. Данный показатель почти в 2 раза ниже аналогичного периода прошлого года и среднего многолетнего уровня.

Из 15,5 тысяч человек пострадали почти 3 тысячи детей, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. 

Предварительный диагноз "клещевой вирусный энцефалит" поставлен 59 жителям Среднего Урала, с диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз" — 176 пациентов. Пострадавшие госпитализированы и проходят лечение. 

11,9 тысячи клещей были исследованы в свердловских лабораториях. Вирус клещевого энцефалита выявлен в 1,14% проб, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза найден в 40,5%, моноцитарный эрлихиоз обнаружен в 2,4%, гранулоцитарный анаплазмоз присутствует в 0,72%.

С начала 2023 года в Свердловской области от клещевого энцефалита привились более 72 тысяч человек, еще 243 тысячи прошли ревакцинацию.  

Напомним, в конце мая в екатеринбургском Центре лечения клещевых инфекций подтвердили первый случай энцефалита. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.06.2023, 16:53 / Общество
С начала сезона клещи покусали более 15,5 тысяч свердловчан
13.06.2023, 16:51 / Спорт
Юный свердловский шахматист выиграл первенство мира по блицу
13.06.2023, 16:26 / Общество
Студентов Президентской академии на Урале обучат digital-технологиям в Центре управления регионом
13.06.2023, 15:44 / Общество
В покушении на разглашение гостайны обвиняется бывший сотрудник уральского предприятия
13.06.2023, 15:35 / Общество
По инициативе Евгения Куйвашева свердловские колледжи получат средства для подготовки специалистов сферы услуг и педагогов