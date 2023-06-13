С начала сезона клещи покусали более 15,5 тысяч свердловчан

В Свердловской области выполнена акарицидная обработка на всех запланированных площадях. Фото: Полина Зиновьева

Больше 15,5 тысяч жителей Свердловской области пострадали в этом году от укусов клещей. Данный показатель почти в 2 раза ниже аналогичного периода прошлого года и среднего многолетнего уровня.

Из 15,5 тысяч человек пострадали почти 3 тысячи детей, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Предварительный диагноз "клещевой вирусный энцефалит" поставлен 59 жителям Среднего Урала, с диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз" — 176 пациентов. Пострадавшие госпитализированы и проходят лечение.

11,9 тысячи клещей были исследованы в свердловских лабораториях. Вирус клещевого энцефалита выявлен в 1,14% проб, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза найден в 40,5%, моноцитарный эрлихиоз обнаружен в 2,4%, гранулоцитарный анаплазмоз присутствует в 0,72%.

С начала 2023 года в Свердловской области от клещевого энцефалита привились более 72 тысяч человек, еще 243 тысячи прошли ревакцинацию.

Напомним, в конце мая в екатеринбургском Центре лечения клещевых инфекций подтвердили первый случай энцефалита.