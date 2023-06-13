В столице Урала прививочная кампания против кори продлится до конца года

Сделать прививку против кори можно в поликлиниках Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге подчищающая иммунизация по кори продлится до 25 декабря текущего года. Медики призывают жителей пройти вакцинацию, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным Роспотребнадзора, за первые месяцы 2023 года в России зафиксировано больше тысячи случаев кори. В прошлом году было зафиксировано всего 34 случая.

Поскольку корь является крайне опасным инфекционным заболеванием и вызывает тяжелые осложнения, особое внимание необходимо уделить вакцинации детей. Первая прививка ставится в возрасте года, вторая — в 6 лет.

Иммунизацию в возрасте до 35 лет необходимо пройти взрослым, которые ранее не болели корью и не делали прививки против нее. В этом случае вакцина вводится в организм дважды с интервалом в 3 месяца. Таким образом, у человека в возрасте от 6 до 35 лет должны быть 2 прививки против кори. Только в этом случае будет выработан иммунитет. Если вакцина поставлена только один раз, то сделать ревакцинацию необходимо до 55 лет. Прививка особенно нужна тем, чья работа связана с общением с большим количеством людей.

Пройти вакцинацию можно в поликлиниках Екатеринбурга. Для этого нужен паспорт, медицинский полис, СНИЛС и прививочный сертификат.

Напомним, ранее в Свердловской области лабораторно подтвердили 52 случая кори.