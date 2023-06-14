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14 июня 2023, 10:11

На Среднем Урале будущие медики сдали 11 литров крови в честь Всемирного дня донора

Сдача крови

24 студента свердловского медколледжа сдали кровь. Фото: Свердловский областной медицинский колледж, Юлия Хоминец

Почти 11 литров крови сдали в честь Всемирного дня донора студенты и преподаватели Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) при поддержке регионального Красного Креста и Службы крови ФМБА.

На донацию в Екатеринбурге пришли 24 студента и преподаватель колледжа. Из них три человека решили впервые сдать кровь, а еще двое вступили в отечественный регистр доноров костного мозга, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

"Красный Крест исторически поддерживал донорство крови. Сегодня мы проводим просветительские мероприятия, чтобы как можно большему количеству людей рассказывать о важности и безопасности донорства крови и костного мозга. В Свердловском областном медколледже мы развиваем корпоративное донорство. Каждые три месяца команда добровольцев из числа студентов и преподавателей сдает кровь и вовлекает в орбиту проекта новых участников", — рассказала председатель Свердловского регионального отделения "Российский Красный Крест", директор СОМК Ирина Левина.

Студенты-медики понимают, насколько важна донорская кровь. Первокурсница Дарья Крючкова рассказала, что для нее примером стал отец, которому до звания почетного донора осталось сделать три донации.

Будущий фельдшер Наталья Кошева донором стала сразу, как только достигла совершеннолетия. В важности миссии донорства студентка убедилась после того, как ее близкому человеку потребовалась пересадка костного мозга и переливание крови. В течение года будущий медик трижды сдала по 450 мл крови.

Все участники акции получили полезные подарки.

Напомним, лучшим донором России стала жительница Первоуральска Елена Сафронова.

Областная газета Свердловской области

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