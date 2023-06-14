Во Всемирный день донора более 100 свердловчан получили знак "Почетный донор России"

Знак "Почетный донор России" получают добровольцы, которые сдали кровь 40 раз. Фото: Борис Ярков

В Свердловской области 14 июня в честь Всемирного дня донора прошли праздничные мероприятия. В Екатеринбурге 10 человек получили нагрудные знаки и удостоверения "Почетный донор России".

По данным департамента информационной политики Свердловской области, всего в подразделениях Областной станции переливания крови наградили около 100 самых активных доноров.

"Всемирный день донора в первую очередь посвящен людям, которые дарят другим самое ценное, то, что не могут заменить никакие высокие технологии — свою кровь. Сегодня мы выражаем признательность нашим донорам, ведь без их помощи пациентам не справиться с заболеванием. Каждый год благодаря добровольцам мы заготавливаем более 50 тонн цельной донорской крови", — рассказал главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов.

Фото: Борис Ярков

В Областной детской клинической больнице (ОДКБ) при поддержке благотворительного фонда "Дети России" (основан УГМК) стартовал социальный проект "Я — ДОНОР". Его цель — поддержка и популяризация безвозмездного и регулярного донорства крови. Пациентам Центра детской онкологии и гематологии ежедневно необходима кровь 10 доноров, также она периодически требуется малышам в Областном перинатальном центре. Для координации работы и создания единого реестра добровольцев начал работу сайт. Разработана система навигации, чтобы нужное отделение переливания крови было легко найти. Выпущены сувениры на память о каждой сдаче крови.

"Компоненты, которые мы получаем из донорской крови, жизненно необходимы пациентам. Они требуются на разных этапах лечения, иногда срочно. Каждая порция донорской крови — это, возможно, шанс на спасение ребенка", — подчеркнула заместитель главного врача по онкологии и гематологии ОДКБ Лариса Фечина.

Фото: Борис Ярков

Организаторы проекта планируют информировать о донорстве широкую аудиторию, привлекать внимание не только потенциальных добровольцев, но и партнеров-благотворителей. Их участие позволит увеличить количество бонусов для людей, сдавших кровь.

"Мы развиваем это направление, чтобы каждый маленький пациент онкоцентра смог получить жизненно необходимую донорскую кровь, а каждый донор знал, что его помощь спасла жизнь", — отметила директор Благотворительного фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

Образцом безвозмездной сдачи крови являются и сами специалисты ОДКБ. Например, врач-неонатолог с 15-летнем стажем Дарья Амеличева. Она сдала кровь более 40 раз, а с 2013 года перешла в разряд доноров тромбоцитов. Теперь, как только в отделении трансфузиологии возникает потребность в этих частицах крови соответствующей группы, врач незамедлительно приходит на донацию.

Фото: Борис Ярков

Ожидается, что всего во Всемирный день донора кровь сдадут более 400 свердловчан. Их поддержат активисты регионального отделения Российского Красного Креста, а студенты Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского исполнят классические произведения.

По словам председателя Свердловского регионального отделения "Российский Красный Крест" Ирины Левиной, волонтеры своей просветительской работой вовлекают новых участников в безвозмездное донорство крови и костного мозга.

Фото: Борис Ярков

"Мы поддерживаем действующих доноров и благодарим каждого, кто внес свою лепту в спасение человеческой жизни. На базе Свердловского областного медицинского колледжа мы формируем корпоративное донорство, когда каждый студент и преподаватель может поучаствовать в донации", — добавила Ирина Левина.

Напомним, что благодаря успешной реализации нацпроекта "Здравоохранение" Служба крови Свердловской области — одна из лидеров в стране по количеству заготавливаемой крови. Учреждение самостоятельно обеспечивает гемотрансфузионными средами регион с численностью населения свыше 4 миллионов человек.

Знак "Почетный донор России" получают добровольцы, которые сдали кровь 40 раз. С начала 2023 года этого звания удостоены 497 свердловчан. Всего в Свердловской области проживают более 30 тысяч безвозмездных доноров крови и ее компонентов, треть из которых — жители Екатеринбурга.

Фото: Борис Ярков

Ранее "Областная газета" писала, что лучшим донором России стала свердловчанка.

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