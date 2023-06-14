В знак благодарности за бескорыстную помощь

Фото: Борис Ярков

14 июня в Свердловской области прошли торжественные мероприятия в честь Всемирного дня донора. В регионе проживает более 38 тысяч доноров крови и ее компонентов. Вчера в Екатеринбурге нагрудные знаки и удостоверения «Почетный донор России» получили 10 человек, всего же в подразделениях Областной станции переливания крови наградили около 100 самых активных доноров.

Дата празднования дня донора была установлена в 2005 году на Всемирной ассамблее здравоохранения в честь иммунолога Карла Ландштейнера, родившегося 14 июня и открывшего группы крови человека. Современная медицина без доноров существовать не может. В этот день принято выражать благодарность людям, которые безвозмездно сдают свою кровь, спасая человеческие жизни.

В Екатеринбурге награждение новых почетных доноров России проходит на третьем этаже Областной станции переливания крови, именно здесь расположены залы донации. И пока в одном из них главный врач станции Александр Орлов выполняет почетную миссию, его персонал в соседнем зале продолжает работу.

– Всемирный день донора посвящен людям, которые дарят другим самое ценное, то, что не могут заменить никакие высокие технологии, – свою кровь. Сегодня мы выражаем признательность нашим донорам, ведь без их помощи пациентам не справиться с заболеванием. Каждый год благодаря добровольцам мы заготавливаем более 50 тонн цельной донорской крови, – отмечает Александр Орлов.

В День донора в Свердловской области стало более чем на 100 почетных доноров больше: им вручили удостоверения, нагрудные знаки, памятные подарки и цветы. Фото: Борис Ярков

Среди награжденных – мужчины и женщины. Отличие между ними как донорами только одно – максимально допустимое количество кроводач в год: пять у мужчин, четыре у женщин. Перерыв между донациями должен составлять не менее 60 дней. Знак «Почетный донор России» получают добровольцы, сдавшие кровь 40 раз. С начала 2023 года этого звания удостоились уже 497 свердловчан.

– Вся ваша кровь была перелита конкретным больным людям. И во многих ситуациях были спасены жизни. Вы помогли огромному количеству людей, – благодарит доноров заместитель главврача по медицинской части Максим Галимов.

На станции во Всемирный день донора тем временем жизнь идет своим чередом. Добровольцы заполняют анкеты, проходят медобследование и, если все хорошо, поднимаются на третий этаж. Здесь перед кроводачей они пьют положенный по закону перед процедурой горячий чай с печеньем. И уже затем проходят в зал для донаций. Он не пустует.

У нового почетного донора России Олеси Малышевойна церемонии награждения свежая повязка на локтевом сгибе: буквально за несколько минут до ее начала она сдала кровь в 41-й раз. А чуть раньше она встретила в здании Областной станции племянника, который также решил стать донором. 7 июня примеру Олеси впервые последовала дочь: она сдала кровь в рамках недели «IT-доноров». Акцию придумали российские айтишники в 2019 году, они же являются ее участниками.

«Почётный донор России» Олеся Малышева: – В 2014 году у меня коллега сдавала кровь, и я решила. А еще у меня мама тоже донор, и я горжусь ей. Сдаю кровь регулярно четыре раза в год. Здесь я, конечно, не ради званий или льгот, но то, что отметили – приятно. На сегодня на очередную сдачу записывалась заранее, а уже потом позвонили и сказали, что еще и наградят. Андрей Елисеев: – Я донор с 2014 года. Сдаю кровь раз пять в год, в положенные сроки. Здоровье отличное. После процедуры чувствую себя обновленным. Сдавать кровь полезно для организма человека. Отец у меня тоже сдавал кровь много раз, но звание «Почетного донора» в Советском Союзе ему так и не дали. По моему совету уже семеро моих коллег сдают кровь. Оксана Виленская: – Сдаю кровь с 2011 года. У меня свекровь - донор, так что это семейное, «поколенческое». Сдаю кровь 2-3 раза в год. Чувствую себя прекрасно. То, что я донор, люди знают. Все относятся положительно. Моя подруга, по моему примеру, тоже сдает кровь. Не обязательно знать человека, кому досталось моя кровь. Достаточно понимать, что кому-то помогло.

В 2022 году в Свердловской области было совершено около 100 тысяч донаций крови. По этим показателям наш регион входит в топ-10 по России, говорит Максим Галимов.

– Свердловчане очень отзыв­чивые. Когда приходится дополнительно приглашать доноров, всегда с готовностью отзываются. И когда необходимо было сдавать плазму антиковидную, люди приходили и сдавали совершенно безвозмездно. За что им отдельное спасибо, – говорит он.

Сегодня Служба крови – одна из лидеров в стране по количеству заготавливаемой крови благодаря успешной реализации национального проекта «Здравоохранение». Учреждение самостоятельно обеспечивает гемотрансфузионными средами Свердловскую область, где проживает более четырех миллионов человек.

Во Всемирный день донора главный врач областной станции переливания крови Александр Орлов (в центре на заднем плане) вручил удостоверения «Почетных доноров России» еще 10 екатеринбуржцам, которые безвозмездно и регулярно сдают кровь на благо здоровья других людей. Фото: Борис Ярков