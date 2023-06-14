Медицинский десант высадился в Гарях

На прием к врачам смогут попасть жители не только Гарей, но и других населенных пунктов городского округа. Фото: све.рф

Три полностью укомплектованных автомобиля с самой современной медтехникой и специалисты из ведущих больниц региона приехали сегодня в поселок Гари, готовящийся отметить свое 400-летие. В рамках проекта #ДоброВСело жители Гаринского городского округа могут получить консультацию гастроэнтеролога, кардиолога, хирурга-уролога, эндокринолога, невролога и, конечно, терапевта. А также быстро и без очередей сделать флюорографию, пройти обследование на маммографе и УЗИ, проверить зрение с помощью цифрового оборудования и получить помощь в подборе очков.

Как рассказал «ОГ» главный врач Гаринской больницы ­Сергей Шадрин, последний раз десант медиков был в Гарях в марте этого года. Тогда за несколько дней было обследовано более 240 человек.

Главная ценность проекта в том, что сельские жители могут без хлопот попасть на прием к узким специалистам. В случае с поселком Гари это более чем актуально: чтобы получить консультацию, например, кардиолога или хирурга-уролога местным жителям приходится ехать в Серов.

– Гаринцам такой формат работы очень понравился, медиков снова ждали с нетерпением, – подчеркнул Сергей Шадрин.

О приезде врачей местная больница оповестила жителей заранее. Размещались посты в соцсетях, в мэрии и на информационных стендах на улицах села расклеивались объявления. Планируется, что на этот раз врачи примут значительно больше пациентов. В этом им будут помогать местные медики. Также к проекту присоединятся волонтеры из серовского филиала областного медколледжа. Они вместе с опытными врачами будут обследовать маломобильных жителей на дому, проводить диспансерное наблюдение.

Чтобы обеспечить квалифицированной медицинской помощью максимальное число жителей, организован подвоз желающих пройти обследование из сел Гаринского городского округа, а работать врачи будут «до последнего пациента».

Всероссийская акция #ДоброВСело стартовала в 2018 году. Волонтеры-медики совместно с узкими специалистами выезжают в отдаленные населенные пункты, чтобы провести всестороннее обследование жителей. Проект организован Минздравом РФ совместно с Правительством РФ, Федеральным агентством по делам молодежи и Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» с целью «приблизить» качественную медицинскую помощь к жителям отдаленных сельских территорий. Это стало возможным, в том числе благодаря национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография».

В Свердловской области реализацией проекта #ДоброВСело занимаются региональный минздрав и Свердловский областной медицинский колледж. Ведомство организует и финансирует работу мобильных медицинских комплексов с врачами-специалистами, а студенты колледжа из разных его филиалов ведут профилактическую и просветительскую деятельность в деревнях и селах.