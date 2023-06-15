Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
15 июня 2023, 09:50

Уральцы благодарят свердловских врачей за спасение

Виктория Штыбен

Виктория Штыбен помогла спасти тяжелого пациента. Фото: пресс-служба минздрава Свердловской области

Благодарность от пациента, которому спасли жизнь заведующий фтизиатрическим отделением Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Антон Прохоров и врач-ординатор Виктория Штыбен, поступила в адрес министерства здравоохранения Свердловской области. Родственники спасенного человека и он сам выразили признательность медикам, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. 

"К нам в отделение поступил пациент в тяжелом состоянии. Благодаря слаженной работе сотрудников отделения медицинская помощь мужчине была оказана своевременно и в полном объеме, что в конечном итоге позволило спасти ему жизнь", — рассказал Антон Прохоров.

В спасении пациента участие принимала молодой врач-ординатор Виктория Штыбен. Ранее доктор работала терапевтом в Верхнепышминской центральной районной больнице. Врача ценили как проницательного диагноста. Сейчас Виктория Штыбен продолжает развиваться в профессии, работая на базе Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.

"Для меня изучение специальности "фтизиатрия" представляет огромный интерес. Лечение пациентов с инфекционными заболеваниями — комплексное, направленное не только на борьбу с инфекцией, но также на компенсацию сопутствующих состояний. В сложных клинических случаях, требующих коллегиального обсуждения, более опытные врачи всегда готовы помочь принять верное решение по тактике ведения пациента", — говорит Виктория Штыбен.

Врач рассказывает, что профессию она выбрала еще в детстве. Примером для нее стали родители, которые работали спасателями в МЧС, и тетя, отдавшая медицине более 40 лет.

"Я привыкла к тому, что в моей семье спасают жизни, поэтому считаю своим долгом продолжать традицию и помогать людям", — рассказала Виктория Штыбен.

Развиваться в профессиональном плане молодому специалисту помогают коллеги. Это особенно актуально сегодня, в Год педагога и наставника, объявленный Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, во Всемирный день донора более 100 свердловчан получили знак "Почетный донор России". 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.06.2023, 11:46 / Общество
В ближайшие дни на Среднем Урале ожидается сентябрьская погода
15.06.2023, 10:56 / Общество
Кампания по летнему трудоустройству подростков в Свердловской области набирает обороты
15.06.2023, 10:13 / Общество
Для российских учеников 5–9 классов готовится новый учебник истории
15.06.2023, 09:50 / Общество
Уральцы благодарят свердловских врачей за спасение
15.06.2023, 09:40 / Общество
Екатеринбуржцам предложили создать "капсулу времени" с письмами про метро будущего