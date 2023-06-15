Уральцы благодарят свердловских врачей за спасение

Виктория Штыбен помогла спасти тяжелого пациента. Фото: пресс-служба минздрава Свердловской области

Благодарность от пациента, которому спасли жизнь заведующий фтизиатрическим отделением Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Антон Прохоров и врач-ординатор Виктория Штыбен, поступила в адрес министерства здравоохранения Свердловской области. Родственники спасенного человека и он сам выразили признательность медикам, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

"К нам в отделение поступил пациент в тяжелом состоянии. Благодаря слаженной работе сотрудников отделения медицинская помощь мужчине была оказана своевременно и в полном объеме, что в конечном итоге позволило спасти ему жизнь", — рассказал Антон Прохоров.

В спасении пациента участие принимала молодой врач-ординатор Виктория Штыбен. Ранее доктор работала терапевтом в Верхнепышминской центральной районной больнице. Врача ценили как проницательного диагноста. Сейчас Виктория Штыбен продолжает развиваться в профессии, работая на базе Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.

"Для меня изучение специальности "фтизиатрия" представляет огромный интерес. Лечение пациентов с инфекционными заболеваниями — комплексное, направленное не только на борьбу с инфекцией, но также на компенсацию сопутствующих состояний. В сложных клинических случаях, требующих коллегиального обсуждения, более опытные врачи всегда готовы помочь принять верное решение по тактике ведения пациента", — говорит Виктория Штыбен.

Врач рассказывает, что профессию она выбрала еще в детстве. Примером для нее стали родители, которые работали спасателями в МЧС, и тетя, отдавшая медицине более 40 лет.

"Я привыкла к тому, что в моей семье спасают жизни, поэтому считаю своим долгом продолжать традицию и помогать людям", — рассказала Виктория Штыбен.

Развиваться в профессиональном плане молодому специалисту помогают коллеги. Это особенно актуально сегодня, в Год педагога и наставника, объявленный Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, во Всемирный день донора более 100 свердловчан получили знак "Почетный донор России".