Владимир Путин удостоил госнаград медиков Свердловской области

Президент России подписал указ о присвоении государственных наград. За вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, подготовку квалифицированных кадров и многолетнюю добросовестную работу награжден 21 медик Свердловской области.
Указ с именами награжденных опубликован на официальном портале правовой информации.
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени присвоена:
- заведующей отделением филиала «Детство» ГАУЗ Свердловской области «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» Ирине Гордеевой;
- врачу ГАУЗ Свердловской области «Детская городская клиническая больница №11 город Екатеринбург» Владимиру Казакову;
- врачу поликлиники ГАУЗ Свердловской области «Детская городская больница город Первоуральск» Хукмиддину Камолову;
- врачу городского детского кардиологического центра ГАУЗ Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 11 город Екатеринбург» Андрею Климовичу;
- медицинскому психологу филиала «Детство» ГАУЗ Свердловской области «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» Виктории Колчиной;
- заведующей поликлиникой ГАУЗ Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 9 город Екатеринбург» Елене Корж;
- врачу поликлиники ГАУЗ Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 9 город Екатеринбург» Марии Крылатых;
- врачу поликлиники ГАУЗ Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 9 город Екатеринбург» Евгению Кузнецову;
- заместителю главного врача ГАУЗ Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» Юрию Неволину;
- заведующему отделением ГАУЗ Свердловской области «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» Кириллу Петрову;
- врачу поликлиники ГАУЗ Свердловской области «Областная детская клиническая больница» Кириллу Саломатову;
- заместителю главного врача ГАУЗ Свердловской области «Детская городская больница город Первоуральск» Нине Суворовой;
- врачу поликлиники ГАУЗ Свердловской области «Детская городская больница город Первоуральск» Светлане Цедилкиной.
Медалью Луки Крымского награждены:
- заведующий Ревдинским районным отделением ГАУЗ Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Кирилл Аникеев;
- медицинский лабораторный техник ГАУЗ Свердловской области "Детская городская больница № 15 город Екатеринбург" Кристина Головкина;
- медицинская сестра ГАУЗ Свердловской области «Детская городская поликлиника № 13 город Екатеринбург» Жанна Зерний;
- директор государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Школа-интернат № 17, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» Марк Ицкович;
- медицинская сестра поликлиники ГАУЗ Свердловской области «Областная детская клиническая больница» Евгения Капулкина;
- фельдшер ГАУЗ Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 11 город Екатеринбург» Сергей Ксенев;
- фельдшер ГАУЗ Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 8 город Екатеринбург» Олег Погорелов;
- главный специалист отдела организации медицинской помощи матери и детям министерства здравоохранения Свердловской области Олеся Степучева.
Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил госнаграды и знаки отличия выдающимся уральцам.