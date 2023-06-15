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15 июня 2023, 14:14

Владимир Путин удостоил госнаград медиков Свердловской области

Владимир Путин

21 свердловский медик удостоен госнаград. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России подписал указ о присвоении государственных наград. За вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, подготовку квалифицированных кадров и многолетнюю добросовестную работу награжден 21 медик Свердловской области.

Указ с именами награжденных опубликован на официальном портале правовой информации.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени присвоена:

  • заведующей отделением филиала «Детство» ГАУЗ Свердловской области «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» Ирине Гордеевой;
  • врачу ГАУЗ Свердловской области «Детская городская клиническая больница №11 город Екатеринбург» Владимиру Казакову;
  • врачу поликлиники ГАУЗ Свердловской области «Детская городская больница город Первоуральск» Хукмиддину Камолову;
  • врачу городского детского кардиологического центра ГАУЗ Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 11 город Екатеринбург» Андрею Климовичу;
  • медицинскому психологу филиала «Детство» ГАУЗ Свердловской области «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» Виктории Колчиной;
  • заведующей поликлиникой ГАУЗ Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 9 город Екатеринбург» Елене Корж;
  • врачу поликлиники ГАУЗ Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 9 город Екатеринбург» Марии Крылатых;
  • врачу поликлиники ГАУЗ Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 9 город Екатеринбург» Евгению Кузнецову;
  • заместителю главного врача ГАУЗ Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» Юрию Неволину;
  • заведующему отделением ГАУЗ Свердловской области «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» Кириллу Петрову;
  • врачу поликлиники ГАУЗ Свердловской области «Областная детская клиническая больница» Кириллу Саломатову;
  • заместителю главного врача ГАУЗ Свердловской области «Детская городская больница город Первоуральск» Нине Суворовой;
  • врачу поликлиники ГАУЗ Свердловской области «Детская городская больница город Первоуральск» Светлане Цедилкиной.

Медалью Луки Крымского награждены:

  • заведующий Ревдинским районным отделением ГАУЗ Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Кирилл Аникеев;
  • медицинский лабораторный техник ГАУЗ Свердловской области "Детская городская больница № 15 город Екатеринбург" Кристина Головкина;
  • медицинская сестра ГАУЗ Свердловской области «Детская городская поликлиника № 13 город Екатеринбург» Жанна Зерний;
  • директор государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Школа-интернат № 17, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» Марк Ицкович;
  • медицинская сестра поликлиники ГАУЗ Свердловской области «Областная детская клиническая больница» Евгения Капулкина;
  • фельдшер ГАУЗ Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 11 город Екатеринбург» Сергей Ксенев;
  • фельдшер ГАУЗ Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 8 город Екатеринбург» Олег Погорелов;
  • главный специалист отдела организации медицинской помощи матери и детям министерства здравоохранения Свердловской области Олеся Степучева.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил госнаграды и знаки отличия выдающимся уральцам. 

Областная газета Свердловской области

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