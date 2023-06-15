Профессиональную награду "Медицинский Олимп" получили специалисты 12 свердловских медучреждений

Статуэтки с изображением древнегреческого бога врачевания Асклепия получили 12 медучреждений региона. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В преддверии Дня медицинского работника состоялась церемония чествования лучших специалистов системы здравоохранения Среднего Урала "Медицинский Олимп — 2023". В ней приняли участие около 2 тысяч представителей отрасли из всех муниципалитетов региона.

В начале встречи прозвучало видеообращение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

"Мы ремонтируем и оснащаем современным оборудованием медучреждения, ведем работу по повышению престижа профессии, решаем кадровые вопросы. Забота о вашем благополучии — один из приоритетов социальной политики региона, и так будет всегда. Спасибо вам за терпение, за ваш благородный труд. Счастья вам, успехов и крепкого уральского здоровья!" — сказал Евгений Куйвашев.

В 2023 году статуэтки с изображением древнегреческого бога врачевания Асклепия получили 12 медучреждений региона, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Медики Камышлова получили награду в номинации "Спасение года", оказав своевременную помощь пациенту с инфарктом. В номинации "ФАП года" победила Юлия Мелешина, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом поселка Валериановск под Качканаром. "Новая больница" Екатеринбурга получила награду в номинации "Технология года" за внедрение внутрисосудистой тромбэкстракции для спасения пациентов с ишемическим инсультом.

Обладателями премии "Медицинский Олимп — 2023" также стали: Свердловский областной онкологический диспансер, детская городская клиническая больница № 9 Екатеринбурга, Свердловская областная клиническая больница № 1, Территориальный центр медицины катастроф, детская городская больница Первоуральска и другие.

Ранее "Областная газета" писала, что во Всемирный день донора более 100 свердловчан получили знак "Почетный донор России".

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