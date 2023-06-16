Медики смогут определять рак на самых ранних стадиях при помощи компьютерной программы

С сервисом смогут работать терапевты, фельдшеры, специалисты общей практики. Фото: Павел Ворожцов

IT-компания из Санкт-Петербурга разработала сервис, который поможет медикам выявлять рак на самых ранних стадиях. Врач фиксирует жалобы пациента в специальной электронной анкете; если они соответствуют определенному набору научно доказанных предикторов развития того или иного вида рака, то программа предложит врачу отправить пациента на дополнительные исследования.

"Поскольку количество выявляемых случаев онкологических заболеваний ежегодно растет, то увеличивается и нагрузка на непрофильных медицинских специалистов. Именно им важно первыми формулировать подозрения на злокачественное новообразование на основе присутствующих у пациента симптомов", — приводят "Известия" слова директора компании-разработчика Александра Шаповалова.

С сервисом смогут работать терапевты, фельдшеры, специалисты общей практики, а также организаторы здравоохранения и научные сотрудники. Он поможет оценить неспецифичные симптомы на самых ранних стадиях и выявить причины развития опухоли в режиме реального времени.

Ожидается, что программа позволит увеличить частоту выявления онкологических заболеваний на ранней стадии и повысить эффективность назначенной терапии. Как следствие — вырастет качество и продолжительность жизни.

Ранее "Областная газета" писала, что тандем кардиолога и онкологов на базе областного онкодиспансера повышает эффективность терапии для свердловчан.

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