Крупным уральским промышленникам представили проект свердловского минздрава "ДОБРО на предприятие"

Запросы на проведение выездной диспансеризации принимают в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Фото: Полина Зиновьева

Свердловским промышленникам представили разработанный региональным минздравом проект "ДОБРО на предприятие". Оценить его руководители крупных заводов и организаций смогли на коллегии министерства промышленности и науки Свердловской области, в ходе которой было организовано обследование работников Завода электромедицинской аппаратуры в Екатеринбурге.

"Согласно действующему законодательству, работодатель обязан предоставлять своим сотрудникам день для прохождения диспансеризации. Но часто цикл производства и занятость сотрудников не позволяют это сделать. Наш новый проект максимально приблизил данную медицинскую технологию к жителям области и заметно облегчил руководителям организацию профилактических осмотров", — отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

Участие в выездной диспансеризации на заводе приняли медики ЦГКБ № 6 Екатеринбурга, Камышловской и Белоярской центральных районных больниц. Было обследовано 150 сотрудников, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Участников коллегии министерства промышленности и науки Свердловской области впечатлила результативность в части выявления онкологических заболеваний — менее чем за год реализации проекта среди работающих свердловчан было установлено несколько случаев онкологических заболеваний.

По данным инициаторов проекта, акция "ДОБРО на предприятие" может применяться в качестве замены обязательных медосмотров, что экономически выгодно для работодателей.

"Законодательно закреплено, что результаты анализов и других обследований можно учитывать при подведении итогов периодических медицинских осмотров, которые работодатель проводит за свой счет. И это значительно удешевляет обязательные профилактические осмотры", — подчеркнул заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

В Свердловской области проект "ДОБРО на предприятие", соответствующий задачам нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография", региональный минздрав реализует с осени 2022 года. Сотрудники предприятий могут пройти диспансеризацию, не покидая рабочее место. Программа высоко оценена на федеральном уровне и вошла в тройку лучших на Всероссийском форуме "Здоровье нации — основа процветания России".

Официальный запрос на проведение выездной диспансеризации можно направить в Центр общественного здоровья и медицинской профилактики по телефону +7 (343) 257-03-08.

Ранее более 300 жителей Богдановича прошли диспансеризацию по проекту "ДОБРО на предприятие".