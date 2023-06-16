В канун празднования Дня медицинского работника в Екатеринбурге прошла церемония награждения лучших специалистов системы здравоохранения Свердловской области «Медицинский Олимп–2023». В этом году на вершине признания – сотрудники 12 свердловских медучреждений. Статуэтки древнегреческого бога врачевания Асклепия вручены в номинациях «Спасение», «Технология», «ФАП», «Поликлиника. Детское население», а также лучшим педагогам и наставникам.
Церемония в киноконцертном театре «Космос» собрала порядка двух тысяч сотрудников отрасли из всех муниципалитетов региона.
– Мы ремонтируем и оснащаем современным оборудованием медучреждения, ведем работу по повышению престижа профессии, решаем кадровые вопросы. Забота о вашем благополучии – один из приоритетов социальной политики региона, и так будет всегда. Спасибо вам за терпение, за ваш благородный труд. Счастья вам, успехов и крепкого уральского здоровья! – сказал в своем приветственном видеообращении к медикам губернатор Евгений Куйвашев.
В 2023 году статуэтки с изображением древнегреческого бога врачевания Асклепия отправились в 12 медучреждений области. Свердловчане оперативно получают квалифицированную помощь в любой точке региона благодаря успешной реализации национального проекта «Здравоохранение». А заслуженные награды подтверждают высокий уровень профессионализма и компетенций свердловских медиков.
Обладатели премии «Медицинский Олимп–2023»
Номинация «Технология года»
- Свердловский областной онкологический диспансер («Лапароскопическая хирургия в онкологии»),
- Медицинское объединение «Новая больница» («Эндоваскулярное лечение ишемического инсульта»),
- Детская городская клиническая больница № 9 города Екатеринбурга («Тактика раннего оперативного лечения глубоких ожогов у детей»).
Номинация «Спасение года»
- Свердловская областная клиническая больница №1, Территориальный центр медицины катастроф, Камышловская центральная районная больница («Родился в рубашке»).
Номинация «Фельдшерско-акушерский пункт года»
- Качканарская центральная городская больница (Юлия Мелешина, заведующий ФАП – фельдшер ФАП взрослого поликлинического отделения п. Валериановск).
Номинация «Поликлиника года. Детское население»
- Детская городская больница города Первоуральска («Детская поликлиника»).
Номинация «Наставник года»
- Татьяна Данив, главная медицинская сестра Детской городской клинической больницы № 15,
- Александр Левит, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии факультета повышения квалификации и профпереподготовки УГМУ, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог УрФО, главный внештатный специалист анестезиолог-реаниматолог МЗ СО, отличник здравоохранения, заслуженный врач РФ, заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии Свердловской областной клинической больницы № 1.
Номинация «Педагог года»
- Данила Зорников, доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии, к.м.н, руководитель научной лаборатории Уральского государственного медицинского университета,
- Зинаида Зубова, преподаватель, заведующий отделом практики Свердловского областного медицинского колледжа.
«Спасение года»
Награду в этой номинации получили специалисты трёх свердловских медучреждений за спасение жизни 54-летнего жителя Камышлова Александра Штульберга.
Инфаркт у Александра стал неожиданностью для членов его семьи: он вдруг потерял сознание и перестал дышать. Фельдшер «Скорой помощи», прибывший по вызову, констатировал клиническую смерть. Но после проведенного им расширенного комплекса сердечно-лёгочной реанимации было зафиксировано восстановление синусового ритма.
Силами территориального центра медицины катастроф Александра в состоянии медикаментозного сна бережно и быстро доставили в Свердловскую областную клиническую больницу №1. Здесь специалисты провели рентгенографическое исследование сосудов сердца, в ходе которого выявили закупорку сосуда тромбом, что стало причиной инфаркта. Тромб был удален, жизнь Александра спасена.
Педагог и наставник
Зинаида Зубова
Окончила Копейское медицинское училище по специальности «фельдшер». Более 50 лет жизни она посвятила повышению престижа профессии медицинской сестры, улучшению качества работы, повышению уровня образования медперсонала.
С 2013 года Зинаида Ивановна работает преподавателем в «Свердловском областном медицинском колледже». В 2014-м, учитывая ее большой практический опыт работы, Зинаида Ивановна была назначена на должность заведующего практикой. Она щедро передает знания молодежи, ориентирует студентов на внимательное и чуткое отношение к пациентам.
Зинаида Зубова принимает активное участие в разработке программы обучения наставников «Школа наставника» с включением интерактивных образовательных модулей, развития наставничества как инструмента адаптации медицинских работников в медицинских организациях Свердловской области.
Александр Левит
Трудовую деятельность начал в 1972 году в должности врача-анестезиолога, окончив с отличием Свердловский государственный мединститут.
Сегодня Александр Левит – автор более 200 научных работ в отечественных и зарубежных научных журналах, соавтор более 10 научных и практических руководств, учебных изданий, соавтор шести патентов. Александр Левит – профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии, токсикологии УГМА. Имеет большой авторитет среди коллег в Российской Федерации.
Александр Львович - наставник огромного числа анестезиологов-реаниматологов, успешно работающих во всех без исключения лечебных учреждениях Свердловской области. На протяжении более чем 20 лет Александр Левит ежегодно проводит научно-практические конференции и обучающие семинары для специалистов реанимационно-анестезиологических служб региона.