Заведующая ФАП Юлия Мелешина 10 лет оказывает помощь жителям поселка Валериановск под Качканаром. Статуэтку Асклепия ей вручила глава Свердловского реготделения Российского Красного Креста Ирина Лёвина (слева). Фото: Борис Ярков

В канун празднования Дня медицинского работника в Екатеринбурге прошла церемония награждения лучших специалистов системы здравоохранения Свердловской области «Медицинский Олимп–2023». В этом году на вершине признания – сотрудники 12 свердловских медучреждений. Статуэтки древнегреческого бога врачевания Асклепия вручены в номинациях «Спасение», «Технология», «ФАП», «Поликлиника. Детское население», а также лучшим педагогам и наставникам.

Церемония в киноконцертном театре «Космос» собрала порядка двух тысяч сотрудников отрасли из всех муниципалитетов региона.

– Мы ремонтируем и оснащаем современным оборудованием медучреждения, ведем работу по повышению престижа профессии, решаем кадровые вопросы. Забота о вашем благополучии – один из приоритетов социальной политики региона, и так будет всегда. Спасибо вам за терпение, за ваш благородный труд. Счастья вам, успехов и крепкого уральского здоровья! – сказал в своем приветственном видеообращении к медикам губернатор Евгений Куйвашев.

В 2023 году статуэтки с изображением древнегреческого бога врачевания Асклепия отправились в 12 медучреждений области. Свердловчане оперативно получают квалифицированную помощь в любой точке региона благодаря успешной реализации национального проекта «Здравоохранение». А заслуженные награды подтверждают высокий уровень профессионализма и компетенций свердловских медиков.

Обладатели премии «Медицинский Олимп–2023» Номинация «Технология года» Свердловский областной онкологический диспансер («Лапароскопическая хирургия в онкологии»),

Медицинское объединение «Новая больница» («Эндоваскулярное лечение ишемического инсульта»),

Детская городская клиническая больница № 9 города Екатеринбурга («Тактика раннего оперативного лечения глубоких ожогов у детей»). Номинация «Спасение года» Свердловская областная клиническая больница №1, Территориальный центр медицины катастроф, Камышловская центральная районная больница («Родился в рубашке»). Номинация «Фельдшерско-акушерский пункт года» Качканарская центральная городская больница (Юлия Мелешина, заведующий ФАП – фельдшер ФАП взрослого поликлинического отделения п. Валериановск). Номинация «Поликлиника года. Детское население» Детская городская больница города Первоуральска («Детская поликлиника»). Номинация «Наставник года» Татьяна Данив, главная медицинская сестра Детской городской клинической больницы № 15,

Александр Левит, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии факультета повышения квалификации и профпереподготовки УГМУ, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог УрФО, главный внештатный специалист анестезиолог-реаниматолог МЗ СО, отличник здравоохранения, заслуженный врач РФ, заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии Свердловской областной клинической больницы № 1. Номинация «Педагог года» Данила Зорников, доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии, к.м.н, руководитель научной лаборатории Уральского государственного медицинского университета,

Зинаида Зубова, преподаватель, заведующий отделом практики Свердловского областного медицинского колледжа.

«Спасение года» Награду в этой номинации получили специалисты трёх свердловских медучреждений за спасение жизни 54-летнего жителя Камышлова Александра Штульберга. Инфаркт у Александра стал неожиданностью для членов его семьи: он вдруг потерял сознание и перестал дышать. Фельдшер «Скорой помощи», прибывший по вызову, констатировал клиническую смерть. Но после проведенного им расширенного комплекса сердечно-лёгочной реанимации было зафиксировано восстановление синусового ритма. Силами территориального центра медицины катастроф Александра в состоянии медикаментозного сна бережно и быстро доставили в Свердловскую областную клиническую больницу №1. Здесь специалисты провели рентгенографическое исследование сосудов сердца, в ходе которого выявили закупорку сосуда тромбом, что стало причиной инфаркта. Тромб был удален, жизнь Александра спасена.