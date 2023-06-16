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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 июня 2023, 23:30

«Медицинский Олимп»

Заведующая ФАП Юлия Мелешина 10 лет оказывает помощь жителям поселка Валериановск под Качканаром. Статуэтку Асклепия ей вручила глава Свердловского реготделения Российского Красного Креста Ирина Лёвина (слева). Фото: Борис Ярков

Заведующая ФАП Юлия Мелешина 10 лет оказывает помощь жителям поселка Валериановск под Качканаром. Статуэтку Асклепия ей вручила глава Свердловского реготделения Российского Красного Креста Ирина Лёвина (слева). Фото: Борис Ярков

В канун празднования Дня медицинского работника в Екатеринбурге прошла церемония награждения лучших специалистов системы здравоохранения Свердловской области «Медицинский Олимп–2023». В этом году на вершине признания – сотрудники 12 свердловских медучреждений. Статуэтки древнегреческого бога врачевания Асклепия вручены в номинациях «Спасение», «Технология», «ФАП», «Поликлиника. Детское население», а также лучшим педагогам и наставникам.

Церемония в киноконцертном театре «Космос» собрала порядка двух тысяч сотрудников отрасли из всех муниципалитетов региона.

– Мы ремонтируем и оснащаем современным оборудованием медучреждения, ведем работу по повышению престижа профессии, решаем кадровые вопросы. Забота о вашем благополучии – один из приоритетов социальной политики региона, и так будет всегда. Спасибо вам за терпение, за ваш благородный труд. Счастья вам, успехов и крепкого уральского здоровья! – сказал в своем приветственном видеообращении к медикам губернатор Евгений Куйвашев.

В 2023 году статуэтки с изображением древнегреческого бога врачевания Асклепия отправились в 12 медучреждений области. Свердловчане оперативно получают квалифицированную помощь в любой точке региона благодаря успешной реализации национального проекта «Здравоохранение». А заслуженные награды подтверждают высокий уровень профессионализма и компетенций свердловских медиков.

Обладатели премии «Медицинский Олимп–2023»

Номинация «Технология года»

  • Свердловский областной онкологический диспансер («Лапароскопическая хирургия в онкологии»),
  • Медицинское объединение «Новая больница» («Эндоваскулярное лечение ишемического инсульта»),
  • Детская городская клиническая больница № 9 города Екатеринбурга («Тактика раннего оперативного лечения глубоких ожогов у детей»).

Номинация «Спасение года»

  • Свердловская областная клиническая больница №1, Территориальный центр медицины катастроф, Камышловская центральная районная больница («Родился в рубашке»).

Номинация «Фельдшерско-акушерский пункт года»

  • Качканарская центральная городская больница (Юлия Мелешина, заведующий ФАП – фельдшер ФАП взрослого поликлинического отделения п. Валериановск).

Номинация «Поликлиника года. Детское население»

  • Детская городская больница города Первоуральска («Детская поликлиника»).

Номинация «Наставник года»

  • Татьяна Данив, главная медицинская сестра Детской городской клинической больницы № 15,
  • Александр Левит, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии факультета повышения квалификации и профпереподготовки УГМУ, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог УрФО, главный внештатный специалист анестезиолог-реаниматолог МЗ СО, отличник здравоохранения, заслуженный врач РФ, заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии Свердловской областной клинической больницы № 1.

Номинация «Педагог года»

  • Данила Зорников, доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии, к.м.н, руководитель научной лаборатории Уральского государственного медицинского университета,
  • Зинаида Зубова, преподаватель, заведующий отделом практики Свердловского областного медицинского колледжа.

«Спасение года»

Награду в этой номинации получили специалисты трёх свердловских медучреждений за спасение жизни 54-летнего жителя Камышлова Александра Штульберга. 

Инфаркт у Александра стал неожиданностью для членов его семьи: он вдруг потерял сознание и перестал дышать. Фельдшер «Скорой помощи», прибывший по вызову, констатировал клиническую смерть. Но после проведенного им расширенного комплекса сердечно-лёгочной реанимации было зафиксировано восстановление синусового ритма.

Силами территориального центра медицины катастроф Александра в состоянии медикаментозного сна бережно и быстро доставили в Свердловскую областную клиническую больницу №1. Здесь специалисты провели рентгенографическое исследование сосудов сердца, в ходе которого выявили закупорку сосуда тромбом, что стало причиной инфаркта. Тромб был удален, жизнь Александра спасена.

Педагог и наставник

Зинаида Зубова

Фото: Борис Ярков

Окончила Копейское медицинское училище по специальности «фельдшер». Более 50 лет жизни она посвятила повышению престижа профессии медицинской сестры, улучшению качества работы, повышению уровня образования медперсонала.

С 2013 года Зинаида Ивановна работает преподавателем в «Свердловском областном медицинском колледже». В 2014-м, учитывая ее большой практический опыт работы, Зинаида Ивановна была назначена на должность заведующего практикой. Она щедро передает знания молодежи, ориентирует студентов на внимательное и чуткое отношение к пациентам. 

Зинаида Зубова принимает активное участие в разработке программы обучения наставников «Школа наставника» с включением интерактивных образовательных модулей, развития наставничества как инструмента адаптации медицинских работников в медицинских организациях Свердловской области. 

Александр Левит

Фото: Борис Ярков

Трудовую деятельность начал в 1972 году в должности врача-анестезиолога, окончив с отличием Свердловский государственный мединститут. 

Сегодня Александр Левит – автор более 200 научных работ в отечественных и зарубежных научных журналах, соавтор более 10 научных и практических руководств, учебных изданий, соавтор шести патентов. Александр Левит – профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии, токсикологии УГМА. Имеет большой авторитет среди коллег в Российской Федерации. 

Александр Львович - наставник огромного числа анестезиологов-реаниматологов, успешно работающих во всех без исключения лечебных учреждениях Свердловской области. На протяжении более чем 20 лет Александр Левит ежегодно проводит научно-практические конференции и обучающие семинары для специалистов реанимационно-анестезиологических служб региона.

Областная газета Свердловской области
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