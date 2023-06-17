В Екатеринбурге медики и спасатели отработали действия при ЧС на спортивном объекте

Во время учений оперативные службы отработали взаимодействие при чрезвычайных ситуациях. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

В Центре художественной и эстетической гимнастики, расположенном в микрорайоне Солнечном в Екатеринбурге, прошли тактико-специальные учения. Участие принимали медики, спасатели, студенты и волонтеры Красного Креста.

Цель учений — отработать взаимодействия оперативных служб при чрезвычайных ситуациях и проверить уровень готовности специалистов к ликвидации медико-санитарных последствий происшествия на спортивном объекте. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

По легенде в момент соревнований в Центр гимнастики врезался дрон. Были частично обрушены конструкции. Спустя минуту сообщение о происшествии поступило в единую диспетчерскую Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). Бригада экстренного реагирования и мобильный медицинский госпиталь выехали к месту чрезвычайной ситуации. Еще через минуту медицинские организации Екатеринбурга были оповещены о происшествии и начали подготовку к приему пострадавших.

В это время в спортивном центре охранники и волонтеры организовали эвакуацию участников и зрителей. Все сработали слаженно, паники не возникло.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Мобильный медицинский комплекс ТЦМК прибыл к месту и подготовился к приему первых пострадавших. Руководитель госпиталя, заместитель главного врача ТЦМК Иван Фролов принял на себя руководство действиями созданной на месте происшествия медицинской группировки сил и средств.

"Была организована медицинская разведка в зоне ЧС. Проведена медицинская сортировка пострадавших: часть людей нуждалась в оказании экстренной медпомощи на месте, остальных транспортировали в городские больницы. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентам в сложных случаях готовы были провести в клиниках федерального уровня", — рассказал Иван Фролов.

Спасатели и медики двух дежурных бригад станции скорой медицинской помощи и двух стационарных медпунктов встречали людей рядом с эвакуационными маршрутами. Там были оперативно развернутых приемно-сортировочные площадки.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

"Даже при том, что бригады скорой в повседневном режиме готовы к возникновению различных нестандартных и чрезвычайных ситуаций, данные учения позволяют еще раз отработать навыки медицинской сортировки, эвакуации пострадавших и взаимодействия со всеми экстренными службами города", — прокомментировал главный врач Станции скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса Игорь Пушкарев.

Студенты Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК), добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей, волонтеры регионального отделения Российского Красного Креста также помогали медикам на месте ЧС.

"Такие форматы комплексного взаимодействия помогают нашим студентам познакомиться с будущей профессией спасателя, своими глазами увидеть алгоритм работы и погрузиться в специфику аварийно-спасательных служб", — отметила директор СОМК Ирина Левина.

Анализ действий участников учений показал слаженное и эффективное межведомственное взаимодействие, оперативную готовность к ликвидациям последствий ЧС.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге завершены тактико-специальные учения.