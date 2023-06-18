Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
18 июня 2023, 09:20

Евгений Куйвашев поздравил уральцев со страниц "Областной газеты" с Днем медицинского работника

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем медицинского работника. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил медицинских работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Традиционно в третье воскресенье июня в России отмечают День медработника.

Глава региона подчеркнул, что самым ценным, что есть у человека, является здоровье. 

"Как никто другой вы понимаете, насколько хрупок человеческий организм, как важно беречь его и заботиться о нем. Каждый день вы сталкиваетесь с чужой болью и делаете все, чтобы вернуть людям радость здоровой жизни", — сказал Евгений Куйвашев.

В Свердловской области правительством уделяется пристальное внимание поддержке врачей и медицинского персонала. В регионе развивают материально-техническую базу больниц, работают над повышением престижа профессии и кадровым наполнением, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

На Среднем Урале успешно реализуется национальный проект "Здравоохранение".

В 2022 году в Свердловской области созданы 27 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 2 отделения общей врачебной практики, что улучшает работу первичного звена. Открыты центры онкологической помощи в Нижнем Тагиле, Серове и Красноуфимске. Для областной клинической больницы № 1 и свердловского онкодиспансера приобретено новое высокотехнологичное оборудование. Межрайонный центр по лечению хронической сердечной недостаточности создан в Тавдинской центральной больнице.

Уделяется внимание обеспечению учреждений здравоохранения региона кадрами. Для этого организовано обучение студентов по целевому направлению. В Уральском государственном медицинском университете сейчас учатся 2 600 студентов-целевиков. Их количество будет увеличиваться.

"Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли! Спасибо вам за терпение и заботу, за ваш благородный труд! За ваши умные головы и золотые руки! За вклад в сбережение нации! Счастья вам, успехов и крепкого уральского здоровья!" — сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее Владимир Путин удостоил госнаград медиков Свердловской области. 

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.06.2023, 14:37 / Общество
В России учреждена стипендия имени Камиля Валиева
18.06.2023, 13:20 / Общество
Обновленную детскую поликлинику Полевского более 35 тысяч раз посетили маленькие пациенты
18.06.2023, 12:52 / Общество
В Белоярском городском округе завершается строительство путепровода у деревни Поварня
18.06.2023, 12:13 / Культура
На "Уральской ночи музыки" в Екатеринбурге 6 площадок адаптируют для людей с инвалидностью
18.06.2023, 11:34 / Общество
В Свердловской области за сутки потушили 9 природных пожаров