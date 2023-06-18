Евгений Куйвашев поздравил уральцев со страниц "Областной газеты" с Днем медицинского работника

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил медицинских работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Традиционно в третье воскресенье июня в России отмечают День медработника.
Глава региона подчеркнул, что самым ценным, что есть у человека, является здоровье.
"Как никто другой вы понимаете, насколько хрупок человеческий организм, как важно беречь его и заботиться о нем. Каждый день вы сталкиваетесь с чужой болью и делаете все, чтобы вернуть людям радость здоровой жизни", — сказал Евгений Куйвашев.
В Свердловской области правительством уделяется пристальное внимание поддержке врачей и медицинского персонала. В регионе развивают материально-техническую базу больниц, работают над повышением престижа профессии и кадровым наполнением, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
На Среднем Урале успешно реализуется национальный проект "Здравоохранение".
В 2022 году в Свердловской области созданы 27 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 2 отделения общей врачебной практики, что улучшает работу первичного звена. Открыты центры онкологической помощи в Нижнем Тагиле, Серове и Красноуфимске. Для областной клинической больницы № 1 и свердловского онкодиспансера приобретено новое высокотехнологичное оборудование. Межрайонный центр по лечению хронической сердечной недостаточности создан в Тавдинской центральной больнице.
Уделяется внимание обеспечению учреждений здравоохранения региона кадрами. Для этого организовано обучение студентов по целевому направлению. В Уральском государственном медицинском университете сейчас учатся 2 600 студентов-целевиков. Их количество будет увеличиваться.
"Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли! Спасибо вам за терпение и заботу, за ваш благородный труд! За ваши умные головы и золотые руки! За вклад в сбережение нации! Счастья вам, успехов и крепкого уральского здоровья!" — сказал Евгений Куйвашев.
Напомним, ранее Владимир Путин удостоил госнаград медиков Свердловской области.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».