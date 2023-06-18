Евгений Куйвашев поздравил уральцев со страниц "Областной газеты" с Днем медицинского работника

Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем медицинского работника. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил медицинских работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Традиционно в третье воскресенье июня в России отмечают День медработника.

Глава региона подчеркнул, что самым ценным, что есть у человека, является здоровье.

"Как никто другой вы понимаете, насколько хрупок человеческий организм, как важно беречь его и заботиться о нем. Каждый день вы сталкиваетесь с чужой болью и делаете все, чтобы вернуть людям радость здоровой жизни", — сказал Евгений Куйвашев.

В Свердловской области правительством уделяется пристальное внимание поддержке врачей и медицинского персонала. В регионе развивают материально-техническую базу больниц, работают над повышением престижа профессии и кадровым наполнением, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На Среднем Урале успешно реализуется национальный проект "Здравоохранение".

В 2022 году в Свердловской области созданы 27 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 2 отделения общей врачебной практики, что улучшает работу первичного звена. Открыты центры онкологической помощи в Нижнем Тагиле, Серове и Красноуфимске. Для областной клинической больницы № 1 и свердловского онкодиспансера приобретено новое высокотехнологичное оборудование. Межрайонный центр по лечению хронической сердечной недостаточности создан в Тавдинской центральной больнице.

Уделяется внимание обеспечению учреждений здравоохранения региона кадрами. Для этого организовано обучение студентов по целевому направлению. В Уральском государственном медицинском университете сейчас учатся 2 600 студентов-целевиков. Их количество будет увеличиваться.

"Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли! Спасибо вам за терпение и заботу, за ваш благородный труд! За ваши умные головы и золотые руки! За вклад в сбережение нации! Счастья вам, успехов и крепкого уральского здоровья!" — сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее Владимир Путин удостоил госнаград медиков Свердловской области.