Обновленную детскую поликлинику Полевского более 35 тысяч раз посетили маленькие пациенты

В детской поликлинике Полевского провели реорганизацию пространства. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области, Алена Мозолевская

За 4 месяца врачи обновленной детской поликлиники Полевского провели 35 480 приемов маленьких пациентов. В феврале 2023 года медицинское учреждение открыли после капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Работы проведены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая входит в нацпроект "Здравоохранение".

В поликлинике обновили первый этаж педиатрического подразделения. Прежде всего, в здании провели реорганизацию пространства и разделили потоки пациентов.

"Посетители с признаками ОРВИ заходят в медучреждение через отдельный вход. Также у нас функционирует кабинет неотложной помощи, в котором принимают пациентов три специалиста — это позволяет по максимуму избавиться от очередей", — рассказала заведующая детской поликлиникой Полевской ЦГБ Наталья Григорьева.

Теперь посетителей встречает администратор, он помогает записаться на прием и дает всю необходимую информацию. По данным врачей детской поликлиники, с февраля число посещений увеличилось на 30%. Однако очередей нет, так как пациентов с сезонными вирусными инфекциями принимают отдельно. За месяц специалисты службы неотложной помощи помогли 1,3 тысячи человек.

"Мы очень рады, что детская поликлиника преображается в лучшую сторону. Приятные цвета, удобная навигация, игровая зона для детей — после ремонта наши визиты стали гораздо приятнее. Мы приходим сюда с малышом каждый месяц, и я заметила, что снизилось время ожидания консультации. Это еще один большой плюс", — отметила мама двоих детей Мария Торосевич.

В детской поликлинике Полевского работает 3 отделения: участковое, специализированное и отделение организации медицинской помощи. Врачи 8 педиатрических участков обслуживают 9,3 тысячи детей, узкие специалисты ведут приемы малышей со всего города — это порядка 16 тысяч человек.

Напомним, ранее Режевская центральная районная больница по программе модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение" получила компьютерный томограф.