Автопоезд здоровья "Добро в село" побывал в поселке Гари

"Городок здоровья" разместили на базе амбулатории Гарей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи из Екатеринбурга и Серова, студенты Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК), добровольцы Российского Красного Креста побывали в поселке Гари в рамках всероссийского проекта "Добро в село". Диспансеризацию прошли 200 жителей отдаленных территорий на севере региона.

"Городок здоровья" разместили на базе гаринской амбулатории. Сюда доставили жителей из деревни Нихвор и села Андрюшино. Пациенты могли проверить зрение в офтальмологическом комплексе СОМК, сделать снимки на флюорографе областного центра фтизиопульмонологии, для женщин работал маммограф Серовской городской больницы, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Всероссийский проект "Добро в село" реализуется для достижения ключевых задач нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография".

Консультации провели онколог, невролог, отоларинголог, кардиолог, инфекционист и гастроэнтеролог — редкие для отдаленных поселков специалисты. В течение дня жители могли воспользоваться 10 видами медицинских услуг — от УЗИ до спирометрии.

"Пришла к гастроэнтерологу, заодно сделала маммографию. Параллельно мастер-класс по культуре безопасности жизнедеятельности от волонтеров Всероссийского студенческого корпуса спасателей", — рассказала пенсионерка Татьяна Ивановна.

Старшекурсники и преподавали СОМК провели для сельчан занятия, посвященные профилактике диабета, рассказали об основах здорового питания и о пользе диспансеризации. Навыкам первой помощи всех желающих обучили инструкторы Красного Креста. Они показали, как нужно действовать при травмах, отравлениях и потере сознания, а также продемонстрировали принципы сердечно-легочной реанимации.

"Главное преимущество проекта "Добро в село" — возможность для сельских жителей пройти диспансеризацию "под ключ" рядом с домом. В этот выезд студенты и преподаватели Свердловского областного медколледжа в сопровождении фельдшера Серовской городской больницы посещали маломобильных пациентов, проживающих в Гарях, чтобы проверить их состояние здоровья и напомнить правила родственного ухода. Образовательные программы и мастер-классы тоже неизменно пользуются популярностью у местных жителей. В честь грядущего юбилея поселка Гари команда проекта "Добро в село" побывала в населенных пунктах Гаринского городского округа уже трижды", — пояснила директор СОМК Ирина Левина.

Отметим, в гаринской амбулатории был проведен капитальный ремонт. 21 миллион рублей было выделено в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Свердловской области. Также для амбулатории приобрели новое оборудование: цифровой рентген-аппарат, мобильный комплекс УЗИ, стоматологическую установку.

"Теперь сельчанам доступны высокоточная УЗИ-диагностика, онкоскрининг и другие виды исследований. Ранее для этого жителям приходилось ехать в Серов. Благодаря регулярной выездной работе наших специалистов жители этого отдаленного поселка не ощущают недостатка в оказании качественной, а главное, своевременной медицинской помощи", — подчеркнул главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев.

Напомним, в этом году поселок Гари отмечает 400-летие, к юбилею здесь проводится масштабная работа по комплексному развитию территории.

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