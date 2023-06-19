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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 июня 2023, 19:47

В больнице Верхней Пышмы появился второй томограф

Верхнепышминская ЦГБ

Новый 16-срезовый КТ необходим Верхнепышминской ЦГБ для обследования пациентов амбулаторного звена. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

В Верхнепышминской центральной городской больнице в эксплуатацию введен второй компьютерный томограф. Он был поставлен в медучреждение благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Стоимость диагностического оборудования составляет 15,6 миллиона рублей. Благодаря ему специалисты смогут дополнительно проводить порядка 20 исследований в день. Это способствует реализации приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение" в части борьбы с онкопатологиями и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Новый 16-срезовый КТ необходим Верхнепышминской ЦГБ для обследования пациентов амбулаторного звена. Тогда как первый ориентирован на работу с людьми из приемного покоя и стационара больницы.

По словам заведующего рентгенодиагностическим отделением Верхнепышминской ЦГБ, врача-рентгенолога, кандидата медицинских наук Владислава Блинова, с помощью компьютерной томографии можно обнаружить новообразования, выявить патологии головного мозга, позвоночника, легких и средостения, почек, надпочечников, печени, поджелудочной железы, легочной артерии, аорты, сердца и других органов.

"Благодаря тому, что теперь у нас два аппарата, число исследований вырастет примерно на 5 тысяч в год и сократится время ожидания диагностики", — пояснил Владислав Блинов.

Верхнепышминская ЦГБ является межмуниципальным центром, к ней прикреплено около 250 тысяч человек. Поступление нового оборудования повышает доступность широкого спектра исследований для жителей Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, Невьянска, Кировграда, Верх-Нейвинска и Верхнего Тагила.

Ранее "Областная газета" писала, что в Режевской больнице появился компьютерный томограф.

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