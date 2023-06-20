В больнице Белоярского появилось современное офтальмологическое оборудование

Новый аппарат исключает непосредственный контакт пациента с техникой. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

В офтальмологическом кабинете Белоярской центральной районной больницы появился автоматический пневмотонометр. Он бесконтактно измеряет внутриглазное давление.

Оборудование было закуплено благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая утверждена губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым для достижения целевых показателей нацпроекта "Здравоохранение". Стоимость пневмотонометра более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Новый аппарат исключает непосредственный контакт пациента с техникой, так как измеряет внутриглазное давление потоком сжатого воздуха. Планируется, что на современном тонометре специалисты будут ежемесячно обследовать порядка 600 человек.

"Сбережение здоровья глаз является актуальным для наших пациентов, на такие медицинские услуги сохраняется устойчивый высокий спрос. Вот почему нам важно давать людям возможность проверять зрение на оборудовании, отвечающем самым высоким требованиям. А скорый приход в поликлинику второго врача-офтальмолога только повысит наши стандарты оказания медицинской помощи", — рассказал исполняющий обязанности главного врача Белоярской ЦРБ Рустам Абзалов.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение" поэтапно обеспечивает доступность и качество первичной медико-санитарной помощи жителям за счет укрепления материально-технической базы лечебных учреждений и решения проблемы нехватки медицинских кадров.

Ранее "Областная газета" писала, что в больнице Верхней Пышмы появился второй томограф.

Еще по теме:

В Режевской больнице появился компьютерный томограф

Свердловские власти увеличат расходы бюджета на здравоохранение

В Свердловской областной клинической больнице № 1 появился новый мощный компьютерный томограф

Нижнетагильские пациенты с инсультами начали получать высокотехнологичную помощь по новой методике

Новое диагностическое оборудование получила ДГКБ № 11 в Екатеринбурге