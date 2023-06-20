На западе Свердловской области для охвата уральцев диспансеризацией запущен брендированный автобус

Брендированный автобус курсирует по городскому маршруту в Красноуфимске. Фото: пресс-служба минздрава Свердловской области

В Красноуфимске запущен брендированный автобус, реклама на котором призывает жителей пройти диспансеризацию. Автобус курсирует по городскому маршруту с остановкой у районной больницы.

Таким образом в Красноуфимске приняли эстафету по поддержке профилактических осмотров, которая проходит в рамках всероссийской информационной кампании. Жителей призывают как можно раньше пройти комплекс медицинских обследований, которые помогут выявить заболевания на ранней стадии.

Кроме того, в Красноуфимской районной больнице начала работать инновационная модульная лабораторная система, производительность которой составляет более 800 тестов в час. Благодаря этому увеличено количество обрабатываемых анализов, их точность и качество. Диагностический комплекс оснащен интеллектуальной системой точной аспирации образцов и подключен к единому цифровому контуру лабораторной информационной системы, сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.

"Пройти медицинское обследование сегодня можно не только в будние дни в условиях поликлиники или общей врачебной практики. Мы давно практикуем "зеленые субботы", профилактические акции "Добро в село", выезды на предприятия с целью проведения диспансерных и профилактических осмотров. Пять мобильных медицинских кабинетов курсируют в удаленных населенных пунктах. Укрепление диагностической базы и широкая информационная кампания комплексно помогают в решении профилактических задач, выявлении факторов риска развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний у жителей", — подчеркнула заместитель главного врача Красноуфимской РБ по амбулаторно-поликлинической службе Надежда Кислякова.

За 5 месяцев текущего года диспансеризацию в Красноуфимске прошли более 5 000 человек. В ходе обследований установлено, что у 12% пациентов повышенный уровень сахара в крови, у 34% — высокий уровень холестерина, у 57% — избыточная масса тела. Также были выявлены 6 случаев онкологии, пациенты уже проходят лечение.

Отметим, работа по диспансеризации соответствует важнейшим задачам национального проекта "Здравоохранение".

Напомним, в больнице Белоярского появилось современное офтальмологическое оборудование.