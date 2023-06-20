Свердловские нейрохирурги впервые провели операцию при помощи уникального для Урала микроскопа

Микроскоп позволяет выполнить диагностику сосудистого русла во время операций. Фото: Борис Ярков

В городской клинической больнице № 40 (ГКБ № 40) Екатеринбурга нейрохирурги провели первую операцию при помощи уникальной роботизированной хирургической системы визуализации. Оптики такого класса в Свердловской области еще не было: ее система управления минимизирует количество манипуляций, выполняемых врачом вручную, и обеспечивает высокую точность картинки операционного поля.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, оборудование позволит повысить качество высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи уральцам с нейрохирургическими патологиями. Это соответствует приоритетам нацпроекта "Здравоохранение".

Фото: Борис Ярков

"В ходе операции с помощью инновационной системы можно выполнить диагностику сосудистого русла во время оперативных вмешательств по поводу часто встречающихся патологий сосудов — артериовенозных мальформаций и аневризм сосудов головного мозга", — рассказал заместитель главного врача ГКБ № 40 по нейрохирургии, главный внештатный нейрохирург минздрава Свердловской области и Минздрава РФ в Уральском федеральном округе Владимир Колотвинов.

Фото: Борис Ярков

Он также добавил, что экзоскопическая камера для микроисследований дополняет визуализацию и позволяет во время хирургического вмешательства осматривать области, которые прежде невозможно было исследовать в прямом поле зрения. Также микроскоп оснащен специальными флуоресцентными модулями, незаменимыми при сложных вмешательствах, где нужен постоянный анализ кровотока в сосудах.

Система дает возможность визуализировать труднодоступные области головного и спинного мозга через отверстие любого диаметра. Функция подавления колебаний обеспечивает стабильность прибора и вспомогательных систем. У робота есть и онкологический модуль, который обеспечивает интраоперационную визуализацию опухолевой ткани и ее границ.

Фото: Борис Ярков

Микроскоп оснащен 4К- и 3D-видеокамерой. При использовании 3D-очков все участники операции видят объемное изображение операционного поля на большом настенном мониторе. Это помогает не только качественно выполнить вмешательство, но и наглядно обучить ординаторов и молодых специалистов. В памяти нейрохирургического микроскопа сохраняется вся карта операции, что позволяет возвращаться к самым важным ее этапам для повторного просмотра с теми же параметрами.

Ежегодно нейрохирурги ГКБ № 40 проводят более 3 тысяч операций. Более 900 вмешательств выполняются по поводу удаления опухолей и аневризм, 300 операций проводятся на сонных артериях, более тысячи — на позвоночнике.

Фото: Борис Ярков

Ранее "Областная газета" писала, что в больнице Белоярского появилось современное офтальмологическое оборудование.

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