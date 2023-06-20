Нейрохирургия в «цифре»

Первую показательную операцию провели пациенту с аневризмой сосудов головного мозга. Фото: Борис Ярков.

В городской клинической больнице (ГКБ) №40 Екатеринбурга провели операцию с использованием роботизированной хирургической системы визуализации, аналогов которой в регионе пока нет. Она позволяет нейрохирургам видеть труднодоступные области головного и спинного мозга пациента в цифровом формате и обеспечивает высокую точность «картинки» операционного поля.

Ежегодно нейрохирурги ГКБ №40 проводят более 3 тысяч операций. Из них более тысячи – на позвоночнике и около 300 – на сонных артериях. Более 900 вмешательств связаны с удалением опухолей и аневризм. Здесь, как нигде, требуются ювелирная точность и деликатность. Новое оборудование, закупленное в рамках нац­проекта «Здравоохранение», дает все возможности для этого.

– Операционный микроскоп позволяет выполнить диагностику сосудистого русла во время оперативных вмешательств, связанных с патологией сосудов, – рассказал заместитель главного врача ГКБ №40 по нейрохирургии, главный внештатный нейрохирург Минздрава Свердловской области и Мин­здрава РФ в Уральском федеральном округе Владимир Колотвинов. – Экзоскопическая камера для микроисследований дополняет визуализацию и позволяет врачу во время хирургического вмешательства осматривать области, которые прежде невозможно было исследовать в прямом поле зрения.

Новый микроскоп оснащен 3D-видеокамерой, информация с которой выводится на монитор в разрешении 4К. Благодаря специальным 3D-очкам хирург и все участники операции видят объемное изображение структур, тканей и сосудов в мельчайших подробностях. Это позволяет не только качественно выполнить операцию, но и организовать наглядное обучение ординаторов и молодых специалистов.

Также микроскоп оснащен специальными флуоресцентными модулями, незаменимыми при сложных хирургических вмешательствах, где нужен постоянный анализ кровотока в сосудах. Есть у робота и онкологический модуль, который обеспечивает визуализацию опухолевой ткани и ее границ. Вся карта операции сохраняется в памяти нейрохирургического микроскопа, что позволяет повторно просматривать ее детали.