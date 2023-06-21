В Екатеринбурге прошли соревнования фельдшерских бригад скорой помощи

Впервые с начала пандемии Территориальный центр медицины катастроф (ТЦМК) Свердловской области организовал очные соревнования профессионального мастерства среди фельдшерских бригад станций и отделений скорой медицинской помощи региона. В тактико-специальных учениях приняли участие 50 подразделений из разных муниципалитетов Среднего Урала.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, лучшими в тестировании стали фельдшерские бригады Первоуральской станции СМП, Белоярской и Верхнесалдинской больниц.
По словам заместителя главного врача ТЦМК Людмилы Рогожиной, для любого специалиста знание теории профессиональной деятельности является основой его успешной практики. Вопросы теста были составлены с учетом охвата всех необходимых ступеней работы фельдшеров и бригад СМП.
"Алгоритм медицинской сортировки пострадавших, тактика оказания медпомощи при различных видах травм, нюансы проведения реанимации при жизнеугрожающих состояниях должны "отскакивать от зубов", — подчеркнула Людмила Рогожина.
Второй этап соревнований прошел на базе Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК). Участники решали ситуационные задачи: по легенде в условном спортивном центре во время массового мероприятия было обнаружено взрывное устройство. Фельдшеры оказывали медицинскую и психологическую помощь пострадавшим, водители демонстрировали знания правил дорожного движения. На суд жюри также были представлены творческие миниатюры-зарисовки о жизни сотрудников скорой, танцевальные и вокальные номера.
По традиции вместе со спасателями и медиками на месте условной чрезвычайной ситуации работали студенты Свердловского областного медицинского колледжа, добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей, активисты регионального отделения Красного Креста. В межведомственных тактико-специальных учениях ребята выполняли роль статистов и волонтеров.
"Участие в подобных учениях для наших студентов — хорошая возможность вживую увидеть форматы взаимодействия аварийно-спасательных и медицинских служб. Сегодня ты выполняешь роль статиста — условного пострадавшего, а завтра уже присоединяешься к коллегам в роли дипломированного медика или спасателя", — рассказала директор СОМК Ирина Левина.
По итогам соревнований лучшими стали:
- бригада скорой медицинской помощи из Нижнего Тагила — 1 место,
- бригада скорой медицинской помощи из Североуральска — 2 место,
- бригада скорой медицинской помощи из Первоуральска — 3 место.
Разница в итоговом количестве баллов у лидеров оказалась минимальной, что свидетельствует о высоком уровне профессионального мастерства участников.
Как отметил главный врач Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса Игорь Пушкарев, соревнования — это не только проверка профессиональных навыков медицинских бригад, но и возможность продемонстрировать готовность к экстренным ситуациям.
"Мы при необходимости встретим во всеоружии любые вызовы. И сегодня показываем, что наша служба скорой помощи — это не только медицинские знания, но и умение работать в сложных условиях и принимать решения в критических ситуациях", — заключил Игорь Пушкарев.
Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге медики и спасатели отработали действия при ЧС на спортивном объекте.
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