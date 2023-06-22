Свердловские врачи спасли попавшую в ДТП беременную женщину и ее малыша

Специалисты трех больниц Свердловской области оперативно оказали помощь пострадавшей в результате дорожно-транспортного происшествия молодой женщине, которая находилась на 32-33-й неделе беременности. Врачи спасти не только будущую маму, но и ее малыша. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Оказать необходимую помощь помог комплекс факторов: оперативность и слаженность действий медиков, оснащение медучреждений необходимым оборудованием по нацпроекту "Здравоохранение" и эффективность выстроенной в регионе трехуровневой системы оказания медицинской помощи.
Медики Полевского, оценив состояние пациентки, приняли решение в соответствии с маршрутизацией перегоспитализировать будущую маму в городскую больницу Первоуральска, которая имеет в составе травматологическое, хирургическое, реанимационное подразделения, а также перинатальный центр.
Первоуральские врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой бедренной кости. Ввиду тяжести состояния будущую маму было решено экстренно оперировать: медикам предстояло одновременно провести хирургическое вмешательство для лечения перелома бедра и помочь недоношенному малышу появиться на свет.
В операции участвовала мультидисциплинарная бригада в составе анестезиологов, реаниматологов, травматологов, акушеров и неонатолога. Уже на второй минуте операции раздался первый крик новорожденного мальчика весом 1 750 граммов. После стабилизации его состояния медики реанимационного консультативного центра новорожденных доставили малыша в Областную детскую клиническую больницу.
Женщине травматологи остановили внутреннее кровотечение, исключили повреждение нервов и сосудов фрагментами сломанной кости.
"Для фиксации сегмента бедра был выбран интрамедуллярный остеосинтез: мы ввели внутрь кости стержень и зафиксировали его. Таким образом в максимально короткие сроки удалось стабилизировать поврежденный участок, избежать сосудистых повреждений и тромбоэмболических осложнений", — рассказал заведующий отделением травматологии Первоуральской городской больницы Дмитрий Привалов.
Операция завершилась успешно. Уже на следующий день 25-летняя свердловчанка была переведена из реанимации в общую палату травматологического отделения. Сейчас ее состояние удовлетворительное.
"Я благодарна врачам: они спасли жизнь мне, а главное — сыну. Хочется отметить профессионализм и травматологов, и акушеров, и всех, кто за нас боролся", — сказала пациентка.
Ранее "Областная газета" писала, что свердловские онкологи за год увеличили число малотравматичных операций в 1,5 раза.
Еще по теме:
- Обновленную детскую поликлинику Полевского более 35 тысяч раз посетили маленькие пациенты
- Опыт свердловских медиков в сфере профилактики признан одним из лучших в России
- Врачи вернули возможность ходить 100-летней пациентке из Верхней Пышмы
- Новое диагностическое оборудование получила детская больница в Екатеринбурге
Сюжет
Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».