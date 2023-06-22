Свердловские врачи спасли попавшую в ДТП беременную женщину и ее малыша

В операции участвовала мультидисциплинарная бригада в составе анестезиологов, реаниматологов, травматологов, акушеров и неонатолога. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области, Татьяна Уварова

Специалисты трех больниц Свердловской области оперативно оказали помощь пострадавшей в результате дорожно-транспортного происшествия молодой женщине, которая находилась на 32-33-й неделе беременности. Врачи спасти не только будущую маму, но и ее малыша. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Оказать необходимую помощь помог комплекс факторов: оперативность и слаженность действий медиков, оснащение медучреждений необходимым оборудованием по нацпроекту "Здравоохранение" и эффективность выстроенной в регионе трехуровневой системы оказания медицинской помощи.

Медики Полевского, оценив состояние пациентки, приняли решение в соответствии с маршрутизацией перегоспитализировать будущую маму в городскую больницу Первоуральска, которая имеет в составе травматологическое, хирургическое, реанимационное подразделения, а также перинатальный центр.

Первоуральские врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой бедренной кости. Ввиду тяжести состояния будущую маму было решено экстренно оперировать: медикам предстояло одновременно провести хирургическое вмешательство для лечения перелома бедра и помочь недоношенному малышу появиться на свет.

В операции участвовала мультидисциплинарная бригада в составе анестезиологов, реаниматологов, травматологов, акушеров и неонатолога. Уже на второй минуте операции раздался первый крик новорожденного мальчика весом 1 750 граммов. После стабилизации его состояния медики реанимационного консультативного центра новорожденных доставили малыша в Областную детскую клиническую больницу.

Женщине травматологи остановили внутреннее кровотечение, исключили повреждение нервов и сосудов фрагментами сломанной кости.

"Для фиксации сегмента бедра был выбран интрамедуллярный остеосинтез: мы ввели внутрь кости стержень и зафиксировали его. Таким образом в максимально короткие сроки удалось стабилизировать поврежденный участок, избежать сосудистых повреждений и тромбоэмболических осложнений", — рассказал заведующий отделением травматологии Первоуральской городской больницы Дмитрий Привалов.

Операция завершилась успешно. Уже на следующий день 25-летняя свердловчанка была переведена из реанимации в общую палату травматологического отделения. Сейчас ее состояние удовлетворительное.

"Я благодарна врачам: они спасли жизнь мне, а главное — сыну. Хочется отметить профессионализм и травматологов, и акушеров, и всех, кто за нас боролся", — сказала пациентка.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские онкологи за год увеличили число малотравматичных операций в 1,5 раза.

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