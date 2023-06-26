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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 июня 2023, 13:09

В городской больнице Нижнего Тагила появился современный флюорограф

Флюорограф

У нового флюорографа есть функция моментальной передачи снимков. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Современный цифровой флюорограф в поликлинике городской больницы № 4 Нижнего Тагила был установлен благодаря программе "Модернизация первичного звена здравоохранения в Свердловской области" национального проекта "Здравоохранение". Стоимость отечественного аппарата составила 6,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По словам заведующей рентгеновским отделением ГБ № 4 Татьяны Дьяконовой, у нового флюорографа есть функция моментальной передачи снимков врачу и на сервер, что исключает сбои в работе и позволяет в кратчайшие сроки получить результат. Жители Тагилстроевского района уже проходят обследование на новом аппарате.

Отметим, что к ГБ № 4 прикреплено более 28 тысяч человек. Более 8,5 тысяч сотрудников Нижнетагильского металлургического комбината и других предприятий города проходят в медучреждении ежегодные профилактические осмотры. Благодаря флюорографии можно диагностировать такие заболевания, как туберкулез, пневмонию, онкопатологии бронхолегочной системы.

"Новинка укрепила нашу диагностическую базу — теперь в рамках диспансеризации и профосмотров пациенты могут оперативно пройти флюорографию. В соответствии с поставленными задачами мы стараемся сделать медицинскую помощь доступной и качественной для каждого человека", — рассказал главный врач Городской больницы № 4 Нижнего Тагила Константин Аникин.

Ранее "Областная газета" писала, что более 6 тысяч патологий легких выявили у свердловчан благодаря диспансеризации и современному оборудованию.

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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