Молодые медики из Каменска-Уральского получили жилищные сертификаты

По одному миллиону рублей получили врач-онколог Дарья Козлова, отоларинголог Яна Казакова. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Глава регионального министерства здравоохранения Андрей Карлов и представители компании РУСАЛ вручили трем молодым медикам из Каменска-Уральского жилищные сертификаты по 1 миллиону рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев всем главам муниципалитетов поставил задачу обеспечить кадрами учреждения здравоохранения. В Каменске-Уральском кадровый вопрос, а также развитие инфраструктуры больничных подразделений решаются благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и в рамках подписанного между муниципалитетом и РУСАЛом соглашения о государственно-частном партнерстве.

Генеральный директор Уральского алюминиевого завода Евгений Пустынных рассказал, что в этом году РУСАЛ выделил 5 миллионов рублей. Средства будут направлены на приобретение жилья для 5 молодых специалистов-медиков.

"Компания давно и планомерно помогает медицине Каменска-Уральского с ремонтом больниц и закупкой аппаратуры. Но лечат не здания, не оборудование, лечат люди. Поэтому нужно инвестировать в них тоже, создавая комфортные условия не только на работе, но и в быту, чтобы врачи оставались жить и работать в Каменске-Уральском", — отметил Евгений Пустынных.

По миллиону рублей получили врач-онколог Дарья Козлова, отоларинголог Яна Казакова и травматолог Владимир Кошелев. Все они окончили медуниверситет по целевому направлению и пришли работать в городскую больницу Каменска-Уральского в сентябре прошлого года.

Молодой онколог выбрала специальность после того, как рак обнаружили у ее бабушки. После окончания вуза она планировала вернуться в Каменск-Уральский, чтобы помогать людям, и теперь возглавляет Центр амбулаторной онкологической помощи. Дарья Козлова отметила, что работы много, нужны помощники, врачи-онкологи, поэтому жилищную поддержку РУСАЛа доктор считает своевременной и необходимой.

Яна Казакова и Владимир Кошелев — семейная пара врачей. Оба считают своим призванием лечить людей. Глава семьи теперь руководит городским травматологическим пунктом. Вручение сертификатов стало приятной неожиданностью и большим подспорьем для приобретения недвижимости в родном городе.

"Компания РУСАЛ — наш надежный социальный партнер. Когда органы местного самоуправления и крупные предприятия на территории заинтересованы в том, чтобы их жители и работники получали качественную и доступную медицинскую помощь, проявляют инициативу и поддерживают меры по привлечению кадров, мы видим укомплектованность штата значительно выше, чем там, где такие меры не применяются. Конечно же, мы поддерживаем социально ответственных партнеров и благодарны им за плодотворное сотрудничество", — отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Государственно-частное партнерство также помогает развивать инфраструктуру медучреждений Каменска-Уральского, повышать доступность и качество медицинской помощи для жителей. Глава регионального минздрава рассказал, что с начала текущего года местные лечебные учреждения получили 5 автомобилей для поликлинической службы по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Планируется закупить еще 2.

Отметим, что в ближайшее время в Каменск-Уральский поступит второй магнитно-резонансный томограф. Для реабилитации каменцев приобретается более 120 единиц оборудования, закуплены аппараты для исследования функций внешнего дыхания, оснащена детская паллиативная служба. На стадии завершения находятся капремонты трех детских поликлиник. Будут обновлены здания двух подразделений первичного звена здравоохранения для взрослых. Капремонт проходит в одном из лечебных стационаров. Скоро начнется замена кровли на станции скорой медицинской помощи. Практически во всех медучреждениях города запланирована реконструкция систем противопожарной защиты.

Ранее "Областная газета" писала, что в 10 раз выросло количество заявлений от абитуриентов в Уральский медуниверситет.

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